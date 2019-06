I 50 anni di “Give Peace a Chance”

ilpost

(Di sabato 1 giugno 2019) La registrarono John Lennon e Yoko Ono l'1 giugno del 1969 nel letto di un hotel di Montréal, durante il loro secondo "bed-in" per la pace nel mondo

