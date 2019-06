Chi non vota a sinistra non capisce una beata cippa? Ho una soluzione

Da Bannon agli xenofobi francesi - al Dig 2019 le inChieste sul sovranismo : Al festival di Riccione i grandi documentari sui movimenti che stanno cambiando (in peggio) la faccia dell'Europa

Perché i videogioChi non rappresentano correttamente le spalle? - articolo : Quando parliamo di uncanny valley, di solito facciamo riferimento agli occhi o alla bocca, che risultano sempre, un po' inaspettatamente, strani sul volto. Ma che dire delle spalle? Siamo abituati a vedere le spalle centrate sui nostri schermi, a partire dal punto di vista ravvicinato presente in Resident Evil 4. Ma c'è sempre stato qualcosa di strano nelle spalle dei videogiochi, e non riesco a capire cosa. Si tratta soltanto di un problema di ...

Vincitore Ballando con le stelle 2019 - Chi è?/ Lasse Matberg - ma il web non ci sta : Il Vincitore di Ballando con le stelle 2019 è Lasse Matberg che trionfa da infortunato. Al suo fianco una commossa Sara Di Vaira, ma il web non ci sta.

SChiaffo al sovranista Bannon Non avrà la Certosa di Trisulti : Diana Alfieri Il ministro dei Beni culturali revoca la la concessione all'ex braccio destro di Trump. Il governo: atto dovuto Diana Alfieri Per qualcuno una vittoria della legalità, per altri semplicemente un atto dovuto. Fatto sta che il ministro per i Beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli sta per togliere la Certosa di Trisulti a Steve Bannon, il politologo americano già braccio destro di Donald Trump che vorrebbe creare ...

Giuseppe Conte gela Salvini e Di Maio : "Progetto Flat tax non è a Palazzo Chigi". La "vera" lettera all'Ue : "Non è arrivato alcun progetto di Flat tax a Palazzo Chigi". Giuseppe Conte gela così gli entusiasmi di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che nel giorno del caos sulla lettera di risposta del governo all'Unione europea avevano trovato perlomeno un accordo sulla tassa piatta, "che si può fare anche in

Trent’anni da Piazza Tienanmen - la repressione raccontata a Chi non c’era : La foto è entrata nell’immaginario collettivo: il ragazzo rimasto senza nome con la camicia bianca e i pantaloni scuri fermo davanti a un carro armato, il primo di una fila di mezzi militari che sta mettendo fine a uno dei movimenti per la libertà del 1989, Trent’anni fa. Se l’immagine scattata da Jeff Widener per la Associated Press è uno dei simboli del Novecento, i particolari della storia accaduta nei primi giorni di giugno in Piazza ...

Passeggiata sull’Iss dei cosmonauti Kononenko e OvChinin : Missione extraveicolare sulla Stazione spaziale internazionale per i cosmonauti russi Oleg Kononenko, comandante della Expedition 59 e Alexey Ovchinin. La "Passeggiata spaziale" è servita a recuperare alcuni esperimenti scientifici sistemati all'esterno della base, nei pressi del modulo d'attracco russo Mrm2 "Poisk" e per condurre alcune operazioni di manutenzione dell'Iss. Quella dei dei cosmonauti russi Kononenko e Ovchinin è stata la missione ...

Pamela Prati si difende : "Non ho mai Chiesto niente a Carlo Taormina" : Arriva tramite Instagram la replica di Pamela Prati in riferimento al caso Taormina. Stiamo parlando delle dichiarazioni rilasciate dall'avvocato Carlo Taormina nel corso di una sua lunga intervista alla trasmissione in onda sul canale TeleLombardia Iceberg Lombardia.L'avvocato, infatti, già nelle scorse settimane aveva espresso la sua volontà di difendere la showgirl a proposito della truffa Mark Caltagirone, cambiando tuttavia ...

Dal futuro all’encomiabile rinuncia - la riChiesta di Gattuso : “non voglio essere elogiato” : Le sensazioni di Gennaro Gattuso a qualche giorno dal suo addio al Milan: le parole dell’ex tecnico rossonero Gennaro Gattuso non è più allenatore del Milan: l’ex calciatore ha detto addio alla società rossonera da qualche giorno e, oggi, è tornato a parlare dell’affetto per il club e non solo. Lapresse “Il Milan è qualcosa che mi rimane sempre dentro, mi ha dato un’enorme possibilità sia da allenatore che da ...

Caos per lettera a Ue - Palazzo Chigi : “Fuga di notizie false - Conte non l’ha approvata” : Da Palazzo Chigi smentiscono che la lettera che sta circolando in queste ore sia la versione ufficiale, che l'Italia invierà a Bruxelles: "Grave diffusione di un testo falso, incide su interessi fondamentali dello Stato, e che coinvolgono la delicata interlocuzione con le Istituzioni europee e che possono avere ricadute negative sui mercati".

I Fatti Vostri - ultima puntata - Magalli : "Il prossimo anno qualcuno non ci sarà" - ecco Chi : Venerdì 31 maggio, giorno di ultime puntate. Quest'oggi ha inFatti chiuso i battenti La Prova del Cuoco, così come I Fatti Vostri. Sono state 186 le puntate di questa stagione del programma mattutino di Rai2: "186, per due, sono stati gli interventi che ha fatto il professor Broccoli. 186, per due, sono state le canzoni di Giò Di Tonno. 186 sono stati gli oroscopi di Paolo Fox", ha detto Giancarlo Magalli mentre scorrevano i titoli di coda, ...

Juventus - Chiellini non si accontenta : “speriamo di alzare altri trofei” : Stagione positiva per il difensore della Juventus Giorgio Chiellini, la consegna della coppa dello scudetto allo Juventus Museum è stata l’occasione per parlare della cavalcata dei bianconeri. “Me li sono goduti tutti, anche se portare la coppa da capitano raddoppia la soddisfazione – ha raccontato Chiellini a Juventus Tv -. Passano gli anni e ci rendiamo conto di quanto sia difficile arrivare alla vittoria, per questo ...

Chi non vorrebbe fare un limone con Gué! La battuta piccante di Simona Ventura a Pequeno : Simona Ventura a The Voice of Italy sta riscuotendo un buon successo. E per la prima volta all'interno del talent show di Rai 2 cominciano ad esserci degli "interessamenti" tra i giudici stessi. Prima Morgan nei confronti di Elettra Lamborghini. Ora, anche Simona Ventura avrebbe fatto una battuta piccante su Gué Pequeno.,, la Ventura ha candidamente ammesso: "Chi non vorrebbe fare un limone con Gué". Neanche il tempo di finire la frase che ...

Francia : arriva il divieto di fumare in 52 parchi di Parigi - multe per Chi non rispetta le regole : In vigore dall’8 giugno il divieto di fumare in 52 parchi e giardini di Parigi e dal mese successivo chi non rispetterà l’interdizione dovrà pagare una multa di 38 euro. Questo quanto annunciato dal Comune di Parigi in occasione della “Giornata mondiale senza tabacco” seguendo il riscontro positivo dell’esperimento in sei parchi in corso da luglio 2018. “Questo provvedimento ci ha permesso di ridurre il ...