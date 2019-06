C' è una taglia sui ladri che ammazzano i cani a bastonate

Cè una taglia sui ladri che ammazzano i cani a bastonate : E' salita a settemila euro la 'taglia' posta dall'Aidaa, Associazione italiana difesa animali e ambiente, dopo l'uccisione nel Biellese di un secondo cane, massacrato a bastonate. A Verrone un bassotto è stato trovato agonizzante in una pozza di sangue dai proprietari appena rientrati a casa: i ladri l'avevano ferito a morte a bastonate. Poche settimane fa era toccato a un maremmano, massacrato nello stesso modo a Pollone, durante un ...

Roland Garros – Cilic out ai 32esimi : Dimitrov vince al 5° set una battaglia lunga oltre 4 ore! : Grigor Dimitrov accede ai sedicesimi di finale del Roland Garros: il tennista bulgaro supera Marin Cilic al 5° set dopo 4 ore e 28 minuti di match Grande match nei 32esimi del Roland Garros fra due ‘underdog’ del tennis maschile, capaci di intrattenere il pubblico per 5 lunghi set della durata complessiva di 4 ore e 28 minuti di straordinario match. Grigor Dimitrov e Marin Cilic hanno regalato spettacolo: a spuntarla è stato il tennista ...

Dieta a basso indice glicemico per dimagrire e perdere una taglia : La Dieta a basso indice glicemico può far dimagrire di qualche chilo e far perdere una taglia. E’ una Dieta particolare. Ecco come funziona: menù

Dreams : un fan di Star Wars ricrea una battaglia stellare a bordo di un X-Wing : Le infinite possibilità offerte da Dreams di Media Molecule sono ormai sotto gli occhi di tutti. Gli utenti hanno scatenato la loro fantasia da quando il gioco è in early access e numerosi video hanno dimostrato cosa si può fare con questo ambizioso titolo.Recentemente, qualcuno ha dato nuova vita allo storico Metal Gear Solid in Dreams, un altro utente è riuscito a realizzare un dettagliato sparatutto e, ora, un fan di Star Wars ci "regala" un ...

Giro d’Italia 2019 - la sfortuna di Miguel Angel Lopez : salto di catena - i problemi meccanici lo tagliano fuori dai giochi : Il primo arrivo in salita del Giro d’Italia 2019 non ha risparmiato spettacolo e colpi di scena. Numerosi corridori hanno scelto una strategia offensiva ed il coraggio ha sicuramente premiato il russo Ilnur Zakarin (Katusha Alpecin), vincitore di giornata e risalito notevolmente in classifica generale. Sull’arrivo di Ceresole Reale uno degli uomini più attesi era senza alcun dubbio Miguel Angel Lopez (Astana), le cui caratteristiche ...

Foggia - taglialegna 49enne si ferisce con una motosega e muore dissanguato : Il cadavere è stato ritrovato nella tarda serata dai carabinieri dopo la segnalazione fatta di scomparsa fatta dalla cognata della vittima preoccupata per la lunga assenza dell'uomo

L’Istat taglia le stime della crescita : “Dal reddito di cittadinanza una limitata spinta ai consumi” : Da +1,3% a +0,3%: L’Istat ha tagliato le stime del Pil per quest’anno. Una «forte revisione» delle previsioni di crescita rispetto ai dati rilasciati a novembre, spiega l’Istituto, sottolineando inoltre il «deciso rallentamento» a confronto con l’anno precedente (+0,9%). Si tratta di una stima superiore a quelle contenute nel Def (+0,2%) e nell’ult...

Matteo Salvini - "gli 80 euro non si tagliano". Capolavoro di Tria : con una frase salva M5s - Lega e governo : "Il taglio del bonus di 80 euro di Renzi non è all'ordine del giorno". Matteo Salvini, ospite di Mattino 5 su Canale 5, taglia corto su quanto ci sia di vero nell'annuncio del ministro dell'Economia Giovanni Tria ad Agorà, martedì mattina. "Non lo so, chiedetelo a lui - è la replica gelida di Salvin

una Vita - trame : Blanca minaccia Diego con un tagliacarte : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera spagnola in onda da lunedì alla domenica su Canale 5. Gli spoiler delle nuove puntate in onda tra qualche settimana in Italia raccontano che Blanca perderà letteralmente il lume della ragione dopo la presunta morte di Moises. La figlia di Ursula arriverà ad aggredire Diego con un tagliacarte. Una Vita: Ursula ha rapito Moseis Le anticipazioni di Una Vita, relative agli episodi in onda ...

Spara ad una gattina con una carabina : è caccia all’uomo - proposta una taglia sulla testa del colpevole : E’ caccia aperta a chi ha Sparato alla gattina Dodo di Abbiategrasso a cui una mano ancora ignota (speriamo per poco) ha Sparato un colpo di carabina in una gamba. E’ quanto si legge in una nota di Aidaa, Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente. Dodo – continua la nota – è una bellissima gattina di proprietà di una famiglia che abita in una villetta nelle vicinanze di via Novara ad Abbiategrasso, la gatta si era ...

Ciao Darwin 8 - Il Signor Distruggere : "Tagliato il mio intervento - Paola Perego ne sarebbe uscita un po' male". Poi - arriva una piccola marcia indietro... : Aggiornamento 16:40Dopo un secondo post su Facebook, con il quale ha rigettato l'accusa di aver utilizzato un linguaggio volgare nei riguardi delle donne, rispondendo ad una serie di dichiarazioni rilasciate dall'entourage di Paola Perego a Fanpage, Il Signor Distruggere, con una storia su Instagram, ha fermato sul nascere le polemiche, dichiarando che ciò che ha detto in trasmissione non fosse riferito direttamente a Paola Perego, ...

Ciao Darwin - il duro sfogo : "Hanno tagliato una scena sulla Perego" - : Anna Rossi Un rappresentante del web ha segnalato su Facebook che Ciao Darwin avrebbe tagliato una scena dell'ultima puntata Da quando è iniziata la nuova edizione di Ciao Darwin, la trasmissione di Paolo Bonolis è leader d'ascolti del venerdì sera. Anche ieri sera, ha vinto. È stato tutto un gran successo. Ma a telecamere spente è successo qualcosa che non è andato giù a un concorrente. Più precisamente, a un concorrente della parte ...

Emily Bett Rickards torna in Arrow 8? una dura battaglia attende Oliver e The Monitor nell’ultima stagione : Novità importanti in arrivo dagli USA su Arrow 8. L'ultima stagione della serie andrà in onda tra il 2019 e il 2020 e sarà composta da soli dieci episodi in cui la grande e dura battaglia di Oliver e The Monitor andrà in scena chiudendo il cerchio sul protagonista. I fan sono pronti con i fazzoletti in mano in attesa di quella che potrebbe essere la morte annunciata di Oliver ma la novità importante potrebbe essere il ritorno di Emily Bett ...

LIVE Cecchinato-Kohlschreiber - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : una battaglia di talento alla caccia del pass per sfidare Djokovic in serata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019 tra il nostro Marco Cecchinato e il tedesco Philipp Kohlschreiber; dopo un giorno e mezzo di maltempo incessante si può quindi finalmente tornare a giocare al Foro Italico e i numerosi appassionati potranno godere di un giovedì ricchissimo d’azione, con oltre cinquanta partite in programma tra singoli e ...