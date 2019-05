Taranto | chiuso dalla polizia ristorante che invitò a cena Cannavacciuolo

ilgiornale

(Di venerdì 31 maggio 2019) Emanuela Carucci Durante un controllo, gli agenti hanno riscontrato numerose carenze igienico-sanitarie nei locali adibiti alla preparazione dei piatti, in quelli destinati alla conservazione degli alimenti e negli spogliatoi È statoun notonella zona centrale di. Durante un controllo, gli agenti hanno riscontrato numerose carenze igienico-sanitarie nei locali adibiti alla preparazione dei piatti, in quelli destinati alla conservazione degli alimenti e negli spogliatoi.Frutta e verdura e carne erano conservati in pessime condizioni, come la pasta. Sono stati, inoltre, trovati prodotti surgelati scaduti. Tutta la merce è stata sottoposta a sequestro. Non solo il locale è statoe il titolare denunciato, ma l'Enel ha sospeso l'erogazione di energia elettrica per morosità. Da ulteriori controlli gli agenti disi sono, ...

