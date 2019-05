Mela verde | dieta semplice per dimagrire | menù

Kate Middleton - l’abito verde del potere copiato da Mela nia Trump : Kate Middleton ha un colore distintivo nel suo guardaroba: il verde . Lo indossa in tutte sfumature, ma la sua tonalità preferita è il verde bosco. Elegante, sobrio, mai scontato come il blu e soprattutto molto “inglese”. Kate lo ha sfoggiato diverse volte negli ultimi mesi, l’ultima lo scorso primo maggio all’inaugurazione della Pears Family School a Londra. In quell’occasione la Duchessa di Cambridge si è ...

Georgina Rodriguez in verde Mela - l’allenamento sexy della fidanzata di Cristiano Ronaldo [FOTO] : Georgina Rodriguez si distingue in palestra per il suo look sexy e color verde mela: l’allenamento della bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez è sempre più social. La fidanzata di Cristiano Ronaldo si allena in palestra e si scatta una foto durante gli esercizi ginnici. In risalto nello scatto postato su Instagram il look aderentissimo e verde mela della Wags, che mette in risalto il suo perfetto lato b. Ecco ...