Inseguimento su via Tiburtina | speronata auto dei Carabinieri | un ferito

(Di venerdì 31 maggio 2019) ROMA. IN FUGA SU VIASPERONANO, UNRoma – Rocambolescodeiquesta notte su via, dopo che due persone, un 37enne di Teramo e una 25enne peruviana sono fuggiti dopo un tentato furto in un negozio di Guidonia. I due, dopo esser stati sorpresi dai militari a forzare una saracinesca, sono fuggiti insu viain direzione Roma. Immediato l’. A provare a fermare la corsa dell’, si sono presto aggiunte altre duedei, una del Radiomobile e una della tenenza di Guidonia, che hanno provato a bloccare la strada, ma sono state speronate dai ladri. Nello scontro un carabiniere e’ rimasto lievementee giudicato guaribile in 5 giorni. La macchina con i due fuggitivi e’ stata bloccata definitivamente su viaall’altezza di Pietralata. La ...

