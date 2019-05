CASO RIXI Liguria e laboratorio del Nord nei guai | da Toti a FdI

Perché il CASO RIXI trascina M5s e Lega nella fase del cerino : Roma. Il canovaccio della giornata era talmente scontato che già a ora di pranzo i deputati grillini lo sintetizzavano così: “La testa di Rixi sui binari della Tav”. D’altronde, che l’esito dell’udienza del tribunale di Genova fosse attesa, lo dimostrava anche il tono disilluso con cui il viceminist

Lega - Rixi condannato a tre anni e cinque mesi per il CASO delle spese pazze in Liguria : Il tribunale infligge un mese in più rispetto alle richieste del pm. Per Rixi scattano anche le limitazioni politiche della Legge Severino

Sul CASO RIXI c’è in ballo la tenuta del governo : Un anno fa, di questi tempi, si stava per insediare il governo Lega-M5s. Una partnership a sorpresa, frutto di una lunga negoziazione sfociata nel cosiddetto contratto per il governo del cambiamento – la base programmatica del futuro esecutivo. Sono passati dodici mesi e di quel documento, per ora, solo un 12% di promesse sono state mantenute, secondo l’analisi fatta da Pagella Politica, sito dedicato al fact checking delle dichiarazioni ...

CASO RIXI - il viceministro : “L’ideologia Cinque Stelle giustificherebbe anche i campi di sterminio” : Domani arriverà il giudizio sul viceministro leghista Edoardo Rixi, indagato nell'inchiesta Spese Pazze. La vicenda rischia di far tornare il governo allo scontro verificatosi anche nel Caso di Armando Siri: questa volta però i rapporti di forza sono cambiati. Rixi farà ciò che gli indicherà Matteo Salvini, afferma il viceministro in un'intervista, per poi arrivare a paragonare la posizione dell'alleato di governo ad una giustificazione dei ...

Il CASO RIXI - spiegato : Un viceministro della Lega domani rischia di essere condannato per peculato: il Movimento 5 Stelle dice che eventualmente dovrebbe dimettersi, diversi leghisti dicono già che non se ne parla

M5s a pezzi - fronda su Di Maio. E sul CASO RIXI si rischia la crisi : A due giorni dalla disfatta alle europee le crepe nel M5S si aprono l’una dopo l’altra. Costringendo Luigi Di Maio a un supplemento di riflessione sul suo ruolo di capo politico e a un nuovo vertice ristretto ai fedelissimi (i capigruppo D’Uva e Patuanelli, i ministri Fraccaro e Bonafede). Paragone: ora serve un leader globale. Direttorio da votare sulla piattaforma Rousseau...

CASO RIXI - la Lega ormai sfida apertamente il M5s : "Resta anche se condannato" : "Faccio quello che decide Salvini" dice il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, a proposito di sue eventuali...

Lo scontro tra Lega e M5s sul CASO Rixi : "Se condannato deve lasciare". È già partito il fuoco di fila per chiedere le dimissioni di Rixi, qualora il sottosegretario leghista ai Trasporti dovesse essere condannato giovedì pomeriggio nel processo sulle 'spese pazze' in Liguria. Una linea oltranzista rilanciata da Di Battista, il sottosegretario Buffagni, dal senatore Paragone ma anche Di Maio ieri ha chiarito che la posizione del Movimento sarà quella espressa sul caso Siri. "Siamo ...

CASO RIXI - Lega : "Se sarà condannato no dimissioni" : Il primo scontro tra la Lega e il Movimento 5 Stelle dopo i risultati delle elezioni europee è incentrato sul Caso di Edoardo Rixi, il deputato della Lega e Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, coinvolto nella vicenda delle spese pazze in Liguria e con una richiesta di condanna di 3 anni e quattro mesi di carcere.La sentenza per Rixi e gli altri 18 imputati sarà emessa il prossimo 30 maggio, tra due giorni, e Lega e M5S sono già ...

Governo - scoppia il CASO RIXI | M5s : "Se ne deve andare se condannato" | Lega : "No resta" : Il Movimento, in attesa della sentenza "spese pazze", è pronto a chiedere un passo indietro al sottosegretario ai Trasporti: "Se il Carroccio vuole fare saltare il contratto lo dica e se ne assuma la piena responsabilità"

CASO RIXI - Salvini : “Se arriva condanna? Non parlo del domani - lasciamo che i giudici facciano il loro lavoro” : Prima le parole del capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo, per cui la Lega intende blindare il sottosegretario ai Trasporti Edoardo Rixi, indagato per peculato, anche in Caso di condanna, nonostante quanto previsto dal contratto di governo. Poi è lo stesso Matteo Salvini a glissare sul Caso Rixi: “Se la Lega ha già deciso, al di là del contratto? Non parlo del domani, parlo dell’oggi, lasciamo che i giudici facciano ...

Rixi - se condannato per peculato via dal governo : è scritto nel contratto. Ma la Lega : “Resterà al suo posto in ogni CASO” : Il contratto di governo parla chiaro: dell’esecutivo M5s-Lega non possono fare parte condannati, anche in primo grado, per il reato di peculato. Esattamente la stessa situazione in cui rischia di trovarsi Edoardo Rixi da giovedì prossimo. Nonostante tutto, però, la Lega batte i punti sul tavolo. E blinda il sottosegretario ai Trasporti: anche in caso di condanna Rixi rimarrà al suo posto. In questo modo il Carroccio, però, violerebbe il ...

CASO RIXI - Romeo (Lega) blinda il sottosegretario : “Se arriva condanna? Resta al suo posto. Abbiamo già deciso” : “Se arrivasse una condanna per il sottosegretario Edoardo Rixi? La Lega ha già deciso, Rixi Resta al suo posto”. A rivendicarlo Massimiliano Romeo, capogruppo del Carroccio al Senato, blindando il sottosegretario ai Trasporti indagato per peculato nell’ambito dell’inchiesta sulle “Spese pazze” in regione Liguria. “Il M5s è pronto a chiedere le sue dimissioni in Caso di condanna? Ci auguriamo ...