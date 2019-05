The Voice 2019 | arrivano Arisa | Bennato | Elodie e Ruggeri

davidemaggio

(Di giovedì 30 maggio 2019)Nemmeno il tempo di selezionare i semifinalisti che è già tempo di conoscere i finalisti di The. Nella penultima puntata del talent show di Rai 2 condotto da Simona Ventura, in onda eccezionalmente questa sera, Morgan, Elettra Lamborghini, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio saranno affiancati da quattro special coach nella preparazione dei ragazzi alla semifinale. The: gli special cocah della semifinale Pronti a giocarsi il tutto per tutto per raggiungere la finale di Thenell’appuntamento con i Knockout, i talenti in gara – durante le prove in vista della puntata di questa sera – vengono affiancati anche da special coach:per il Team Elettra, Edoardoper il Team Morgan,per il Team Guè ed Enricoper il Team Gigi. Nella semifinale, i concorrenti di ogni team dovranno scontrarsi, cantando ...

