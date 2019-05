Prezzo petrolio maggio 2019 | valore e quotazione | le previsioni

termometropolitico

(Di giovedì 30 maggio 2019), leIl, perlomeno il Brent, sta di nuovo sfiorando i 70 dollari al barile. Sono diversi giorni che ildeloscilla intorno a questa soglia, dopo. Il 24 aprile si era interrotta quella crescita che andava avanti dal dicembre 2018. In 4 mesi si era saliti da 50,68 dollari al barile a 74,59. Un rally che poi ha visto la fine, ildelha ripiegato riscendendo diversi giorni al di sotto dei 70 dollari, con dei crolli giornalieri che sono stati in alcuni casi storici. È stata una diminuzione in parte inattesa, in effetti. A scatenarla i nuovi timori per una recessione globale, che già si erano fatti sentire nel 2018, e che si sono poi ripresentati. A provocarle, ancora una volta, le tensioni commerciali tra USA e Cina, che stanno portando avanti negoziati molto delicati tra stop and go ...

IodiceErnesto : @matteosalvinimi Caro Matteo Salvini , il prezzo del petrolio scende ma alla pompa no come mai !!!! Qua non se ne… - Sbranilla : Ally parla di isotopi di iodio-131 e Dolly di Astangu, boschi, tunnel e vecchi depositi di munizioni della flotta z… - GIGGIONAPOLI : Petrolio in rialzo a 59,05 dollari In Italia sale soltanto , pure quando il prezzo scende ! Anomalie italiane ?????? -