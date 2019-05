Migranti | bimba muore in mare e la sinistra dà la colpa a Salvini

ilgiornale

(Di giovedì 30 maggio 2019) Franco Grilli A bordo della barca alla deriva al largo delle coste libiche c'è il corpo senza vita di una bambina. E già iniziano le accuse a MatteoDa 24 ore c'è un gommone alla deriva al largo delle coste libiche: a bordo tra gli ottanta e i novanta migrati e il cadavere di una bambina di 5 anni, che non è sopravvissuta alla traversata. L'ennesima drammatica morte in, l'ennesima innocente giovane vita vittima del business dell'immigrazione clandestina e degli scafisti, mercanti della morte. Per la, però, ladella morte della piccola è da imputare anche a Matteo. Già, Partito Democratico, Possibile e l'attivista Luca Casarin punta il dito contro il ministro dell'Interno, muovendogli accuse pretestuose. In qualsiasi caso, in ogni sbarco o non sbarco, in ogni barcone in difficoltà in, ecco il dito puntato contro il leader della ...

Agenzia_Ansa : #Migranti: bimba di 5 anni morta su un gommone @alarm_phone - Avvenire_Nei : Migranti. Gommone alla deriva, «morta una bimba di 5 anni». La Marina interviene - Agenzia_Ansa : #Migranti, 'bimba di 5 anni morta su un gommone' @alarm_phone #ANSA -