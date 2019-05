agi

(Di giovedì 30 maggio 2019) “Il bambino più carino'Atp Tour è… ”. Sull'account twitter del circuito che gestisce i tennisti professionisti qualcuno ha voluto giocare, al via del Roland Garros, ringiovanendo alcuni dei principali protagonisti utilizzando il nuovo 'filtro baby' di. Nell'intrigante collage, vengono rappresentati in nove, da Thiem a Wawrinka a Tsitsipas, quindi Zverev, Federer e Del Potro, e anche Monfils, Nadal e Djokovic. The cutest baby on the ATP Tour is pic.twitter.com/UkBYCNSDSn — ATP Tour (@ATP Tour) 28 maggio 2019 Sono tutti riconoscibilissimi, tutti davvero graziosi. Voi chi scegliete, a prescindere dalle preferenze tennistiche, senza pensare a com'è adesso? Buon divertimento!

blogLinkes : I pupetti più carini dell'Atp... grazie a Snapchat - homesung : mancano poco più di 24h al comeback dei miei pupetti <3 - wonupiter : in questo periodo mi ero un po’ allontanata da mark e donghyuck ma eccomi di nuovo con i miei due main ults che amo… -