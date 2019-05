Giro d’Italia | Nibali | ‘Alla fine sono umano anche io’

Blastingnews

(Di giovedì 30 maggio 2019) Solo sette secondi, pochi per le sorti della classifica generale, ma abbastanza per morale e sensazioni in vista delle ultime tappe.quelli che Vincenzoha ceduto alla maglia rosa Richard Carapaz nella diciassettesima tappa del, quella che ieri ha portato i corridori al traguardo in salita di Anterselva. La Movistar ha attaccato prima con Landa e poi con il leader della classifica scoprendo qualche difficoltà sia inche in Roglic. Fortunatamente per il campione siciliano la salita non era particolarmente selettiva e lunga e così il distacco è stato limitato,se Carapaz ha fatto capire una volta di più che staccarlo sarà davvero difficilenelle prossime tappe.: ‘Non c’era molto da dire’ Il finale di tappa di Anterselva è stato molto movimentato. Non paga della maglia rosa già messa saldamente sulle spalle di Carapaz, la Movistar ha ...

