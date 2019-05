Dying Light 2 | novità sul gioco in arrivo all' E3 2019 | il publisher sarà Square Enix

eurogamer

(Di giovedì 30 maggio 2019) Mentre l'E3si fa più vicino, Techland continua a lavorare all'atteso2, seguito dell'apprezzato primo capitolo atteso entro la fine del.Ebbene, come riporta Gematsu, avremo notizie del titolo in occasione della fiera losangelina dell'E3. A parlarne, da poco divenutodelin seguito alle trattative con Techland. Stando agli accordisi occuperà delle copie destinate al mercato americano, mentre non ci è dato sapere per certo se la stessa cosa avverrà anche per l'Europa, o se un altroprenderà parte alla distribuzione.Per quanto riguarda la conferenza E3 di, l'appuntamento è fissato per lunedì 11 giugno alle 03:00 italiane. Orario sicuramente scomodo, ma i fan più accaniti del titolo non si faranno sicuramente scoraggiare.Leggi altro...

