Spider-Man | Un nuovo universo in streaming | trama cast e curiosità

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 29 maggio 2019)-Man – Un– il titolo originale-Man Into theVerse – sbarca insu Netflix a giugno, ad annunciarlo lo stesso colosso americano che ha twittato sul suo profilo statunitense la data di messa online fissata per il 26 giugno. Come for the awe-inspiring animation style(s), stay for a beautiful story about the importance of family, teamwork, and believing in yourself. “-Man: Into the-Verse” arrives June 26! pic.twitter.com/dbVFGhnyPO — Netflix US (@netflix) 21 maggio 2019-Man – Un, chi è Miles Morales-Man ma non il solito-Man a cui siamo abituati, infatti sotto la maschera non c’è Peter Parker ma Miles Morales. Ossia l’Uomo ragno della serie Ultimate. Si tratta di una lunga pubblicazione della Marvel edita anche in Italia che ha introdotto un...

WalterPellegrin : Dopo le voci che davano Deadpool in Spider man 3, sembra che siano iniziate le trattative per avere anche Venom della Sony.... - MazzoccoLuca : L'artbook di Into the Spider-Verse a meno di 23 euro! Se non lo prendete ora non lo prendete più! #SpiderVerse,… - comingsoonit : Continua a circolare in maniera sempre più insistente la voce che la Sony voglia finalmente inserire #Venom in un t… -