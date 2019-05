TelevideoRai101 : Louvre in sciopero: troppi visitatori - AS3691 : RT @LaStampa: Dopo lo sciopero a sorpresa di lunedì e il martedì di riposo, non si sa cosa accadrà oggi. - COMPARINI : RT @LaStampa: Dopo lo sciopero a sorpresa di lunedì e il martedì di riposo, non si sa cosa accadrà oggi. -

Ila Parigi è stato chiuso perlunedì e oggi l'orario d'apertura dipenderà dall'esito dell'assemblea dei lavoratori.I dipendenti denunciano condizioni di lavoro insostenibili per il numero record diche nel 2018 sono stati 10,2 milioni.Il"sta soffocando-lamenta il sindacato- e sebbene gli ospiti siano saliti del 20% dal 2009, il palazzo non è cresciuto,e la situazione è insostenibile" Il personale del museo più visitato del mondo, per contro, è in calo, da 2.161 dipendenti nel 2009 a 2.005 nel 2018.(Di mercoledì 29 maggio 2019)