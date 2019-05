L' ex signora Amazon dona in beneficenza metà del suo patrimonio

huffingtonpost

(Di mercoledì 29 maggio 2019) È diventata da pochi mesi una delle donne più ricche del mondo e ha già deciso di disfarsi,ndola in, di almeno della metà della sua fortuna. In uno “schiaffo” all’ex marito, l’uomo più ricco del mondo Jeff Bezos, MacKenzie Bezos aderisce a “Giving Pledge”, l’iniziativa lanciata dal guru della finanza Warren Buffett e da Bill Gates nel 2010 e destinata ai paperoni che vogliono aiutare portare avanti battaglie per l’istruzione, la sanità, la giustizia sociale ma anche la lotta al cambiamento climatico.“Ho un ammontare spropositato di denaro da condividere” scrive l’ex moglie di Bezos nella sua lettera di adesione. “Non ho dubbi sull’enorme valore che viene sprigionato da un’azione rapida dettata dall’impulso dire” e condividere, ...

Geppe42lombardi : @DebAttanasio @matteorenzi vorrei precisare alla signora poco informata,che 243 sono le copie vendute in libreria.S… -