Le prime date del tour estivo dei The Kolors da giugno a settembre e poi i club

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Ildei Theparte il 23con un concerto in programma a Formia (LT). Le tappe estive dellanée del gruppo guidato da Stash Fiordispino sono tutte ad ingresso libero e gratuito in quanto si tratta di venti in piazza che precedono i live neidi ottobre.Dopo il concerto del 23a Formia (LT), i Thesono attesi il 30a Martina Franca (BA). Il 21 luglio saranno a Francavilla al mare (CH) e il 2 agosto all'Orio Center di Orio al Serio (BG).Un concerto è in programma anche nel mese di, per l'ultimo strascico della bella stagione. La band sarà in concerto a Luogosanto (SS) in Piazza dell'Incoronazione domenica 8. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00.Ad ottobre sono in programma i 4 concerti neiinizialmente precisi per il mese di aprile e posticipati a causa degli impegni televisivi di Stash ad Amici di ...

