Domani il voto on line su Di Maio | non scappo

Israele Domani al voto - Benny Gantz sfida Netanyahu. Sondaggi premiano generale - ma il premier è favorito per coalizioni : Gli israeliani domani, martedì, saranno chiamati alle urne per eleggere la nuova Knesset, formata da 120 membri, e dare un verdetto sulla sorte politica di Benjamin Netanyahu. I militari israeliani hanno gia' cominciato a votare, in anticipo rispetto al resto del Paese che domani, come detto, si rechera' alle urne dalle 8 del mattino alle 8 di sera. In tutto sono state allestiti 643 seggi in tutto il Paese, piu' 130 seggi mobili in avamposti ...