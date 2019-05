Teatro alla Scala | nuova stagione con le star | dalla Prima con la Netrebko in Tosca a un

Elio Germano al Wired Next Fest : un segnale d’allarme a Teatro in realtà virtuale : (foto: Zoe Vincenti/Ernesto Ruscio) Al Wired Next Fest l’attore Elio Germano lancia più di un segnale di allarme: contro l’informazione fatta solo di opinioni, contro la tecnologia che rischia di essere veicolo di pura e distrazione di massa, contro una cultura mainstream che finisce per fagocitare sistematicamente la nicchia, sottraendole anche le opportunità concesse dalla tecnologia. segnale d’allarme – La mia battaglia è però ...

Teatro alla Scala Milano - il terrorismo va in scena con la storia di Madina - ragazza kamikaze : in scena Roberto Bolle : Madina è una giovane cecena che indossa una cintura imbottita di esplosivo. Una donna che ha subito violenza, una kamikaze che si sente costretta a esserlo. Sceglierà di non uccidere. Il suo è un atto che scuote dal torpore, innesca reazioni, sentimenti contrastanti, speranza di cambiamento. Il tema del terrorismo entra a far parte della nuova stagione di ballo del Teatro alla Scala di Milano, con un progetto inedito di grande impatto. Su ...

Il viaggio chiamato Teatro di Caffeina chiude alla grande con Vinicio Marchioni : ... della sperimentazione, del teatro classico, all'incontro con giganti delle scene e con le nuove rivelazioni di cui tutto il mondo parla". Così dal teatro Caffeina di Viterbo, il direttore artistico ...

Il Teatro-canzone di Lina Sastri al Teatro Brancaccio sulle note dei poeti musicanti da Pino Daniele a Lucio Dalla : PRIMAPRESS, - ROMA - Il Teatro-canzone di Lina Sastri sarà sul palco del Teatro Brancaccio di Roma il prossimo 9 maggio con "Pensieri all' improvviso. Poesia in musica. Cantata del prima e del dopo". ...

Romeo e Giulietta nel mondo del calcio - folla di attori e vip alla prima a Teatro : Che tragedia questi vip! Al celebre teatro di via della Mercede, nutrito parterre di volti noti del mondo dello spettacolo, amici e colleghi accorsi in centro per la pièce 'Romeo l'ultrà & Giulietta l'...

Gli studenti di Romans D'Isonzo alla XXXVII Rassegna Nazionale di Teatro della Scuola : Gli studenti e le studentesse dell' I.C. 'Celso Macor' di Romans D'Isonzo hanno partecipato alla XXXVII Rassegna Nazionale di Teatro della Scuola che si sta svolgendo a Serra San Quirico, AN,. Con lo ...

Vinicio Marchioni protagonista a Orvieto : 'Porto la pazzia di Campana a Teatro anche grazie alla tv e con Cechov racconterò l'Italia post ... : Il tuo rapporto con l'Umbria? 'Meraviglioso, ho fatto tanti spettacoli qui a inizio carriera e mi ha portato sempre fortuna'. Prossimi progetti? 'Sto finendo di girare il film di Donato Carrisi 'L'...

Allarme bomba al Teatro Massimo - artificieri fanno brillare borsone sospetto : Un Allarme bomba questo pomeriggio a Palermo ha mobilitato gli artificieri che hanno fatto brillare un borsone sospetto. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi di piazza Verdi, di fronte il Teatro Massimo. Le forse dell’ordine intervenute hanno seguito il protocollo previsto nei casi di potenziali bombe ed è quindi scattato il dispositivo di sicurezza con […] L'articolo Allarme bomba al Teatro Massimo, artificieri fanno brillare ...

Pavarotti - star per sempre alla Scala : il Teatro lo ricorda insieme a Grigolo - Kabaivanska e Fabio Fazio : Il tenore dei record – più di 100 milioni di dischi venduti – il re dei “do di petto”, ma anche il filantropo dei concerti di beneficenza: il teatro alla Scala celebra Luciano Pavarotti con una serata dedicata al ricordo del grande tenore mantovano, mercoledì 17 aprile alle 20. L’evento, organizzato insieme a Classica HD, sarà presentato da Fabio Fazio. L’ingresso alla serata è gratuito, previo ritiro del biglietto. Don Carlos ...

Un'Opera allegra balla il rock : sfilata di vip al Teatro Costanzi : La vedova allegra versione anni Cinquanta, affollata di nomi illustri malgrado la pioggia. Parterre de rois al Teatro dell'Opera: va in scena la prima dell'operetta di Franz Lehár che il regista ...

Teatro : Slc Cgil Palermo - nomina direttore Biondo segna ritorno alla normalità : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - "La nomina del nuovo direttore segna finalmente il ritorno alla normalità per il Teatro Biondo di Palermo: una istituzione culturale così prestigiosa non può rimanere, come è accaduto in questi mesi, senza una gestione. Esprimiamo apprezzamento per la scelta di Pamela V

Le immagini rubate dalle prove del grande ritorno di Alessandra Ferri al Teatro alla Scala di Milano con la prima italiana di Woolf works : Attesissimo il ritorno di Alessandra Ferri per la prima italiana del pluripremiato Woolf works, opera di Wayne Mc Gregor al teatro alla Scala di Milano dal 7 al 20 aprile. Nelle immagini l’Étoile in una sala prove del tempio della danza italiana insieme con il Principal Dancer del Royal Ballet di Londra, il genovese Federico Bonelli e il Corpo di Ballo del teatro. L’opera, ispirata ai romanzi della grande scrittrice britannica Virginia Woolf, è ...

“Le Troiane di Euripide” al Teatro Grego di Siracusa con un allestimento ideato da Stefano Boeri con il legno delle Alpi devastate dalla tempesta di Ottobre [FOTO] : Stefano Boeri con il suo studio milanese firma il progetto scenico per Le Troiane di Euripide, per la regia di Muriel Mayette-Holtz, in scena dal 10 Maggio al 23 Giugno 2019 al Teatro Greco di Siracusa e promosso da Fondazione INDA. L’allestimento è completamente realizzato con il legno delle PreAlpi Carniche proveniente dai boschi schiantati a seguito del terribile temporale dell’Ottobre 2018. Gli abeti rossi del Friuli diventano ...

Luciano Pavarotti - il Teatro alla Scala di Milano e Classica HD ricordano il grande tenore : Mercoledì 17 aprile al teatro alla Scala di Milano sarà celebrato il rapporto tra Luciano Pavarotti e il Piermarini in una serata di gala (gratuita) condotta da Fabio Fazio e realizzata grazie al sostegno di Classica HD. Tante le immagini, le arie e gli ospiti che ricorderanno la figura di "Big Luciano".Continua a leggere