Situazione Meteo in diretta

Meteo - maltempo a Forlì : Situazione in miglioramento - piene dei fiumi in calo : Dopo la giornata molto difficile di ieri, la situazione a Forlì è in miglioramento: le piene dei fiumi sono in calo. Criticità si registrano ancora a San Martino in Villafranca, tra Forlì e Lugo, dove la strada Lughese è ancora interrotta a causa dell’esondazione del Montone. Numerosi nella notte gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nel Forlivese, soprattutto per cantine allagate. Non si registrano feriti. Tutti i ponti sono ...