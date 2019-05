laragnatelanews

(Di martedì 28 maggio 2019) Chi ama cucinare spesso si cimenta innel rifare pietanze mangiate nei vari posti e ristoranti dove è stato. Questo capita meno per quanto riguarda il cibo giapponese che come ben sappiamo richiede un vero e proprio rito. Girando in rete invece ecco la sorpresa, c’è chi ci offre la possibilità di mangiare il veroanche direttamente a. L’idea è di KV NORDIC che presenta sul mercato una nuovissima gamma di prodotti che propone un classico della tradizione giapponese.OF THE DAY ci permette, infatti, diil verodi salmone norvegese affumicato in tre differenti versioni: con la salsa di soia Kikkoman, con laca Alga Nori e con spezie. Tre modi diversi peril vero, un’unica accurata lavorazione di una materia prima eccellente. KV NORDIC è da sempre, infatti, il Marchio dell’autentico Salmone Affumicato di cui ...

laragnatelanews : SASHIMI OF THE DAY: tre tipi di Sashimi da gustare in casa - evyna : SASHIMI OF THE DAY: tre tipi di Sashimi da gustare in casa - jaemibbeom : THE BIG SIZED SASHIMI AJDJSKF HAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAH -