Sarri furioso – Lite in partitella | la reazione dell’ex Napoli

(Di martedì 28 maggio 2019) Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Maurizioha lasciato l’allenamento di rifinitura– A monte della forte arrabbiatura del tecnico toscano c’è un diverbio scoppiato tra David Luiz e Gonzalo Higuain.nervosa Anche una normale seduta di rifinitura alla vigilia di una finale europea riesce a regalare momenti di tensione nel Chelsea. Il fattaccio avviene nella. Higuain e Luiz si scontrano in un contrasto. L’argentino s’innervosisce e va nuovamente giù duro con la gamba. Non ci sono contatti, ma Luiz ha l’aria seccata e a quel punto Higuain prova a dirgli qualcosa per scusarsi, ma il brasiliano con una mano allontana l’argentino. La furia del mister La vicenda non finisce qui, perché Mauriziosuccessivamente parla con Luiz e a quel punto, lasciando il campo, l’allenatore italiano getta il ...

