Real Madrid | Florentino Perez a tutta sul mercato | “Ramos mi ha detto di aver ricevuto

Spagna - arrestati diversi giocatori tra cui Raul Bravo (ex del Real Madrid) : “Partite truccate in Liga e Segunda División” : Terremoto nel calcio spagnolo. diversi giocatori sono stati arrestati perché sospettati di far parte di un’organizzazione che avrebbe truccato partite della Liga e della Segunda División. Lo hanno comunicato i media spagnoli, specificando che, secondo fonti di polizia, tra gli arrestati ci sono Raul Bravo (ex difensore di Real Madrid e Olympiacos), Borja Fernandez (attuale giocatore del Valladolid), Carlos Aranda (ex ala del Siviglia), Ínigo ...

E’ il Real Madrid il club con maggiore valore aziendale in Europa : Il Real Madrid ha disputato una stagione deludente ma si conferma come il club più importante al mondo. Il club spagnolo con un valore d’impresa di 3,2 miliardi di euro scavalca il Manchester United nella classifica delle squadre di calcio europee che valgono di più, al terzo posto il Bayern Monaco mentre il Barcellona scivola al quarto posto. E’ questo il risultato emerso dalla quarta edizione di ‘Football clubs’ ...

Isco-Juventus - si può : il Real Madrid annuncia la rivoluzione. Occhio anche a Klopp! : ISCO JUVENTUS- Un accostamento di mercato che potrebbe trovare conferme già nel corso delle prossime settimane. Il Real Madrid sarebbe pronto a mettere in atto un’autentica e assoluta rivoluzione. Secondo quanto trapelato nel corso delle ultime ore, e come riportato dal presidente del Real Madrid ai microfoni di “Onda Cero” il Real Madrid starebbe valutando […] L'articolo Isco-Juventus, si può: il Real Madrid annuncia la ...

Bufera calcioscommesse in Spagna : l’ex Real Madrid Raul Bravo era la mente del “sistema” : Ricordate Raul Bravo? Sarebbe la mente di un sistema di calcioscommesse ben radicato in Spagna: tutti i dettagli Il calcioscommesse colpisce anche la Spagna. Nell’ambito dell’operazione ‘Oikos’, la polizia oggi ha proceduto all’arresto di diversi esponenti del calcio, tra giocatori, ex e dirigenti. L’accusa è quella di appartenere a un’organizzazione criminale, corruzione e riciclaggio di denaro, ...

Terremoto nel calcio spagnolo - truccate partite di prima e seconda divisione : tra gli arrestati anche un ex Real Madrid : Nuove Terremoto che sconvolge il calcio spagnolo. Secondo le ultime novità diversi calciatori sospettati di far parte di un’organizzazione che ha truccato partite di prima e seconda divisione sono stati arrestati, la notizia è stata lanciata direttamente dai media spagnoli. La polizia contattata da Afp ha confermato ma si è rifiutata di fornire ulteriori dettagli. Come riportato dai media tra gli arrestati ci sono un ex calciatore ...

Calciomercato Real Madrid - a tutto Perez : “Ramos voleva andare gratis in Cina. Ronaldo? Ecco perchè è andato alla Juve” : Il presidente del Real Madrid ha parlato del mercato blanco, soffermandosi anche su Ramos e sull’addio di Cristiano Ronaldo Dall’addio di Cristiano Ronaldo al retroscena Sergio Ramos, passando per i prossimi obiettivi di mercato su cui il Real Madrid si concentrerà nelle prossime settimane. AFP PHOTO / LLUIS GENE Florentino Perez fa il punto della situazione, parlando senza freni di quelle che saranno le strategie dei blancos ...

Real Madrid - Sergio Ramos chiede la cessione per volare in Cina a far cassa : Sergio Ramos sembra gradire le proposte molto ricche in arrivo dalla Cina: sembra che il calciatore voglia lasciare il Real Madrid In Spagna diversi organi di stampa stamane stanno parlando con insistenza dell’ipotesi che Sergio Ramos possa aver chiesto al Real Madrid di permettergli di andar via in estate. Il tutto per fare in modo da poter passare nella Super League cinese dopo aver ricevuto l’offerta ‘molto ...

