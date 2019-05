Meghan Markle in grave difficoltà col figlio Archie

Stando alla medesima fonte, pare che anche Doria Ragland, la mamma di Meghan, che era arrivata in Inghilterra per assistere la figlia, abbia incontrato non pochi ostacoli nella cura di suo nipote Archie. La Duchessa le permetteva di tenere il piccolo solo per pochi minuti, giusto il tempo di farsi una doccia veloce. E così pure Doria ha salutato Meg e se ne è tornata alla sua vita a Los Angeles. Certo, a Frogmore Cottage ha una dependence tutta per sé, ma pare che anche lei fatichi a sopportare la dispotica figlia.



Intanto Harry nella Città Eterna è apparso un po’ sciupato, forse le troppe notti insonni a causa del bambino. Sembra perfino dimagrito. Forse per questo si è concesso una cena luculliana, come riporta Vanity Fair, con tanto di paccheri e cannoli. Lontano da Meghan finalmente può mangiare quello che vuole.

è mamma dal 6 maggio e si trova già in difficoltà. Come tutte i neogenitori ha forse sottovalutato la fatica di doversi occupare di un neonato. Considerando anche che suo marito Harry è spesso fuori casa per impegni di Corte. Il Principe è volato perfino a Roma per una partita di polo organizzata a sostegno di una associazione benefica. Dunque, Meghan si trova sola a Frogmore Cottage e la sua mania di avere tutto sotto controllo è messa a dura prova. Così afferma una fonte vicina a Palazzo all'Express. Ma i problemi per Lady Markle non sono finiti. Infatti pare che solamente la Duchessa si occupi di Archie, perché le baby sitter che sono state messe a sua disposizione non riescono ad aiutarla. Pare infatti che Meg non permetta loro di avvicinarsi al bambino. Risultato? Le bambinaie l'hanno lasciata al suo destino dopo appena due settimane dal parto. In altre parole, se ne sono andate, come tanti dei collaboratori che hanno avuto a che fare con Lady Markle.