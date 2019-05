Il magnifico indie sci-fi Sable sarà disponibile dal prossimo anno

eurogamer

(Di martedì 28 maggio 2019) Se anche voi non vedete l'ora di mettere le mani sull'sci-fi, allora dovrete attendere un altro po', in quanto il titolopubblicato su PC ed Xbox One nel 2020.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, i ragazzi di Shedworks hpubblicato un comunicato stampa in cui spiegano il perché di questa decisione:"Quando abbiamo iniziato lo sviluppo dinel 2017, eravamo solo io e Daniel. L'unico supporto era rappresentato dai miei genitori che ci hlasciato usare il loro capne, con nessuna idea su dove saremmo arrivati con questo progetto. L'unica cosa certa era cheera il progetto che abbiamo sognato da sempre. Abbiamo in seguito deciso di posticipare la data di uscita del gioco dal 2019 al 2020." - spiega l'art designer Greg Kythreotis.Leggi altro...

