Governo | Salvini | “Nessun ultimatum a Di Maio | ma se si vuole andare avanti no a

Europee - boom di Salvini e Governo a rischio crisi : Conte prova l'ultima mediazione : La nuova agenda a trazione leghista, l'incognita della «resistenza» del M5S, il complicato equilibrio da trovare in Ue sotto la crescente pressione di Matteo Salvini. Per Giuseppe...

I nuovi rapporti di forza del Governo illuminano la partita win-win di Salvini : Roma. Camicia bianca, maniche arrotolate, i jeans non proprio quelli strappati ma quasi, e poi la cravatta verde con il nodo grosso. La divisa della vittoria, al Viminale, per Matteo Salvini non è più quella della polizia. E dato che l’uomo non lascia nulla al caso, anche se sembra, dato che ogni sp

Piemonte - Alberto Cirio verso la vittoria : colpo di Matteo Salvini - le conseguenze per il Governo : La vittoria del candidato del centrodestra alle Regionali in Piemonte, Alberto Cirio, sembra ormai definita, anche dopo la seconda proiezione Rai che attesta l'imprenditore al 49,2%, contro il 36,8% del governatore uscente, il Pd Sergio Chiamparino. Un risultato che porta il centrodestra alla guida

Ue - pronta una lettera di richiamo per il Governo - Salvini : 'Diremo no a tagli' : Le elezioni europee, seppur da poco, sono già alle spalle. C'era ansia di sapere quale sarebbe stato il responso, giusto per capire quale sarebbe stata la direzione che l'Europa avrebbe intrapreso in base alla composizione del nuovo Parlamento Europeo. In Italia la parte del leone la fa la Lega che va Bruxelles con il maggior numero di delegati del popolo italiano. L'avvio della nuova legislatura continentale porterà alla nomina di una nuova ...

Elezioni - la Lega primo partito al 34%. Salvini : “Il Governo va avanti”. Pd davanti al M5S : Boom della Lega alle Elezioni europee, primo partito col 34, 34%. Crolla invece M5s, al 17,5%. Pd secondo col 22,8%. Forza Italia è all’ 8,78%, Fdi al 6,46% voti. «Adesso si cambia in Ue», afferma Salvini. «Penalizzati dall’astensione», commenta Di Maio. Affluenza in calo al 56, 10%. In aumento invece in Europa, oltre il 50%. I risultati delle Elez...

Salvini assicura tenuta del Governo : “Ho sentito Conte - non è in discussione nostra fedeltà. Con M5s superiamo il 50%” : “Ho sentito il presidente del Consiglio. Ribadisco che la lealtà della Lega al contratto e al governo non è mai stata in discussione”. Così Matteo Salvini durante la conferenza stampa indetta la mattina dopo il voto. Il vicepremier si toglie qualche sassolino dalla scarpa e se la prende con chi ha fatto “polemica gratuita” e aggiunge: “Sorrido pensando alle dotte analisi sulla crisi (della lega, ndr) al nord. ...

Paolo Liguori : “Salvini ha stravinto - andrà avanti con questo Governo” : Il direttore di Tgcom24 commenta i risultati delle elezioni europee: “Il vero problema è il crollo dei Cinque Stelle”

Europee - a giorni la bomba sul Governo : "Decide Salvini - la mia vita nelle sue mani". Rixi sfida Di Maio : Dopo il trionfo della Lega alle Europee, molti commentatori guardano già al big bang del governo. La data è il 30 maggio quando il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, leghista, potrebbe venire condannato per le "spese pazze" in Regione Liguria creando un nuovo caso Siri nella maggioranza

Elezioni Europee 2019 - l’inversione di peso nel Governo : Lega sopra il 34% - M5s sotto il 20%. Pd al 24% : sorpasso. Salvini : “Non chiedo poltrone. Sarà periodo economico complicato” : L’inversione dei rapporti di forza è compiuta: la Lega è il primo partito d’Italia. Alle Europee il Carroccio di Matteo Salvini sfonda quota 30 percento e raggiunge persino il 32. Praticamente la stessa percentuale raccolta alle politiche dal Movimento 5 stelle. Che al contrario crolla sotto il 20%: a due terzi dello spoglio è al 17%, cioè gli stessi voti presi dalla Lega il 4 marzo del 2018. Se i risultati ...

Salvini trionfa - bacia il rosario e ringrazia la Madonna. Non vuole poltrone ma l'agenda di Governo la detta lui : A mezzanotte e mezzo, quando la Lega sfonda il muro del 33%, dalla finestra del primo piano di via Bellerio compare una statuetta di Alberto da Giussano, simbolo del Carroccio, e un uovo di Pasqua del Milan. Sullo sfondo c’è sorridente il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. La festa nella sede storica del Carroccio, alla periferia di Milano, è appena iniziata: “Siamo il primo partito in Italia e il primo partito ...

Elezioni Europee - Giorgia Meloni manda un pizzino a Matteo Salvini : "Noi al Governo con la Lega" : Esulta Giorgia Meloni dopo il risultato ottenuto da Fratelli d'Italia alle Elezioni Europee: "il secondo per crescita dopo quello della Lega di Matteo Salvini. Siamo cresciuti del 50% rispetto alle Politiche, un dato tutt'altro che scontato, perché si pensava che la crescita della Lega ci avrebbe fa

Europee - il crollo del M5s indebolisce il Governo. Salvini padrone dell’agenda : La vittoria della Lega di Matteo Salvini, che secondo le prime proiezioni supera di slancio il 30% arrivando a sfiorare il 32% quando alle politiche del 4 marzo scorso era al 17%, era data largamente per acquisita nei sondaggi degli ultimi mesi nonché confermata dalle elezioni regionali che si sono tenute durante questo primo anno di governo giallo-verde...