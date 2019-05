Fca-Renault | i vantaggi dell’intesa tra marchi | piattaforme e hi-tech Ed Elkann

Fca-Renault - Elkann : la fusione offre benefici anche a Nissan e Mitsubishi : John Elkann lancia un segnale alla Nissan e alla Mitsubishi per convincerle della validità del progetto di fusione presentato ieri alla Renault. In una dichiarazione inviata al quotidiano finanziario giapponese Nikkei, il presidente della Fiat Chrysler ha, infatti, messo in chiaro come la proposta di aggregazione non riguardi solo la Casa di Boulogne-Billancourt ma anche i due partner giapponesi.Vantaggi per tutti. La proposta è per ora ...

Motori – Fusione Fca-Renault : Nissan chiede ragguagli al partner francese : Fusione FCA-Renault: cosa faranno Nissan e Mitsubishi? i pareri degli analisti e degli economisti sono discordanti il Presidente di Renault, Jean-Dominique Senard, è partito oggi alla volta della città di Yokohama per presenziare alla riunione prevista per mercoledì mattina presso il quartier generale della Nissan. Senard appena arrivato in Giappone a dichiarato alla TV nazionale di essere pronto a discutere gli sviluppi della proposta FCA con ...

Fca-Renault - un’operazione figlia della scuola Marchionne : di Carblogger A casa, John Elkann parla in francese al fratello Lapo, un vezzo per gli eredi Fiat che hanno preso la maturità scientifica a Parigi. La scuola francese torna nell’accordo di fusione che il presidente sta portando avanti con Renault per Fiat Chrysler. Sul quale ho letto di tutto, molti se e molti ma basati perlopiù su matrimoni precedenti dell’industria dell’auto, perlopiù finiti male. ...

Motori – Fca-Gruppo Renault - quanto varrà questa fusione? : FCA-Renault: la fusione creerebbe il terzo costruttore del mondo, se alle due si unissero le nipponiche Nissan e Mitsubishi… L’ipotetico Gruppo che nascerà dalla fusione tra l’italo-americana FCA ed il gruppo francese Renault potrebbe generare un colosso dell’automotive, di fatti l’unione delle due aziende creerebbe il terzo più grande costruttore al mondo con circa 9 milioni di veicoli venduti, alle spalle ...

Motori – Fusione Fca-Gruppo Renault - anche la politica scende in campo : Fusione FCA-Gruppo Renault, la politica italiana pensa all’acquisto di quote azionarie del gruppo italo-americano per bilanciare le quote di proprietà del Governo francese sul gruppo Renault Dopo la proposta avanzata dalla FCA al Gruppo Renault e la pronta risposta del Gruppo francese,la notizia della probabile Fusione tra questi due gruppi smuove anche la politica, di fatto la Nazione francese è già proprietaria del 15% delle quote ...

Fca-RENAULT/ Quel 30% che mette in crisi la fusione che piace alla Borsa : Dopo la notizia, Fca e Renault salgono in Borsa. Ma la fusione ha anche una sfida importante in sé che era stata ricordata anche da Marchionne

Fca propone a Renault una fusione alla pari : “Nessun sito sarà chiuso” : Anticipata nei giorni scorsi l’annunciata alleanza tra Fca e Renault ha preso forma ieri mattina con la proposta non vincolante di fusione alla pari avanzata da Fiat Chrysler. L’amministratore delegato Mike Manley, ha anche inviato una lettera ai dipendenti per spiegare questa mossa: «Nel gruppo Renault abbiamo trovato un partner affine che vede il...

FUSIONE Fca-RENAULT/ Le sinergie pericolose per l'Italia : Fca ieri ha avanzato la proposta di FUSIONE paritetica con Renault. Un'operazione che non risulta priva di rischi per l'Italia

Il ballo della fusione globale Fca-Renault è diretto dalla politica : Fiat Chrysler e Renault sono due gruppi automobilistici la cui sorte è uscita rimodellata dalla stagione della globalizzazione. La prima ha assunto un profilo internazionale grazie al modo in cui ha affrontato la crisi del 2008-2009, che indusse Sergio Marchionne a giocare la carta americana; la sec

Fca-Renault : proposta ufficiale di fusione/ Il marchio italo-americano vola in borsa : Fca ha presentato in via ufficiale a Renault una proposta di fusione. Apertura scoppiettante oggi in borsa per il marchio italo-americano

Fca-Renault - Modelli e fabbriche - ecco cosa potrebbe cambiare : Lultimo comunicato rilasciato dalla Renault sullesito della riunione del consiglio di amministrazione di questa mattina, ha espresso una prima valutazione di interesse verso la proposta della FCA, che potrebbe creare valore aggiunto allAlleanza, confermando nello stesso tempo limpronta produttiva del gruppo Renault. Una frase questultima messa nel comunicato tuttaltro che a caso. Le potenziali sinergie di prodotto e, perdonate il gioco di ...

Fca-Renault divide i gialloverdi. Lega per l'intervento pubblico - M5s categorico : "Non se ne parla" : La politica è sempre attenta quando a muoversi sono i giganti dell’industria. Perché a muoversi sono player che con il loro impatto, in termini di produzione di ricchezza e occupazione, hanno la capacità e la forza di dare una spinta al Paese, che a sua volta si compone di altri fattori positivi, come credibilità e affidabilità, da intercettare. Se questi colossi sono tali soprattutto oltre i confini ...