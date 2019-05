Accoltellamento in Giappone | due morti e 15 feriti

huffingtonpost

(Di martedì 28 maggio 2019) Sono morte due persone inper un attacco con il coltello avvenuto a sud di Tokyo.Alla fermata di un autobus un uomo tra i 40 e i 50 anni, di cui non si conosce il nome o le motivazioni del gesto, ha estratto due coltelli e ha urlato “vi ucciderò”, ferendo le persone che in quel momento erano ferme aspettando il mezzo di trasporto.Le vittime sono una ragazzina di 12 anni e un uomo di 39. Grave una donna e due bambine. Isono 15.Il killer ha poi rivolto il coltello contro di sé ferendosi al collo. Fermato dalla polizia è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove è morto per le ferite riportate.

