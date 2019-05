Per Salvini un trionfo senza record di preferenze personali 

Europee : Zaia - 'vittoria Personale di Matteo Salvini - ora tocca all'autonomia' : Treviso, 27 mag. (AdnKronos) - "Questa e' una vittoria personale di Matteo Salvini, per la sua determinazione per la sua voglia di fare e anche per la dedizione che ha dedicato a questo progetto". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commenta il voto europeo, oggi da San Vendemiano, l

Merlino avverte Salvini : 'In Europa Italia non può Permettersi di stare all'opposizione' : Sono elezioni europee che hanno fatto segnare un vero e proprio trionfo di Matteo Salvini quelle che l'Italia si è lasciata alle spalle. Per il momento il boom della Lega, stando almeno alle dichiarazioni del leader del Carroccio, non altererà gli equilibri in seno al governo, ma presto sarà il momento di fare il punto della situazione su quanto è avvenuto in Europa. Si tratterà di una conditio sine qua non per iniziare a determinare quella che ...

A Milano e Roma centro il Pd batte la Lega : Pisapia al top delle preferenze - ma le Periferie stanno con Salvini : Milano e Roma centro vanno in controtendenza rispetto ai risultati usciti dalle urne nella penisola. Nelle due grandi città è il Pd il primo partito e stacca la Lega di Matteo Salvini. Nel capoluogo lombardo, i Dem raggiungono il 35,9% dei voti e il Capitano sovranista viene battuto dall’ex sindaco arancione.È Giuliano Pisapia il più votato sotto la madonnina e con 71.459 preferenze riesce nella ...

Salvini assicura tenuta del governo : “Ho sentito Conte - non è in discussione nostra fedeltà. Con M5s suPeriamo il 50%” : “Ho sentito il presidente del Consiglio. Ribadisco che la lealtà della Lega al contratto e al governo non è mai stata in discussione”. Così Matteo Salvini durante la conferenza stampa indetta la mattina dopo il voto. Il vicepremier si toglie qualche sassolino dalla scarpa e se la prende con chi ha fatto “polemica gratuita” e aggiunge: “Sorrido pensando alle dotte analisi sulla crisi (della lega, ndr) al nord. ...

Elezioni europee - Salvini : lealtà a Conte - su Tav e oPere mandato chiaro - bisogna fare : Mentre M5S resta chiuso in un silenzio assordant?e, Matteo Salvini all'indomani delle Elezioni europee si presenta alle 11 davanti ai giornalisti per la sua seconda conferenza stampa. Ribadisce...

Europee 2019 - oltre 2 milioni di voti Per Salvini : è il più votato anche in Sicilia. Berlusconi eletto con 527mila preferenze : oltre 2 milioni di voti per Matteo Salvini, il più votato nel Nord Ovest, ma anche in Sicilia. Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi torna a sedere in Parlamento dopo la decadenza, ma questa volta a Bruxelles grazie a 527mila preferenze. Tra i più votati del Pd c’è l’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia (oltre 260mila preferenze), il medico di Lampedusa Pietro Bartolo (115.579 voti). Tra i 5 stelle l’europarlamentare ...

Salvini coglie dal voto un "mandato forte" Per trattare in Europa : Il voto dà un mandato a Matteo Salvini per discutere con l’Europa di conti pubblici e migranti. “È in arrivo una lettera della commissione Europea sull’economia del nostro Paese e penso che gli italiani diano un mandato forte a me e al Governo di ridiscutere in maniera pacata parametri vecchi e superati” ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa nella sede del partito in via ...

Salvini : siamo un grande paese - al lavoro Per Italia e italiani : Roma – “Al lavoro. Per l’Italia e per gli Italiani. GRAZIE. Di cuore”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini. Salvini: grande EMOZIONE E RESPONABILITÀ “L’emozione e’ grande, la soddisfazione e’ grande, la responsabilita’ e’ grande. Tra stanotte e stamattina ho ricevuto messaggi e telefonate. Dai vertici del mondo dell’impresa, dell’industria, del commercio, dell’arte, ...

Elezioni europee - Pietro Senaldi : "Per Matteo Salvini inizia il difficile - chi lo vuole fregare adesso" : "La Lega ha vinto le Elezioni europee e ora per Matteo Salvini inizia il difficile perché gli italiani gli chiedono di prendere in mano le redini del Paese", spiega Pietro Senaldi: "Ora lui detta l'agenda e se i Cinque stelle non si piegheranno allora gli converrà far saltare il tavolo perché questi

Elezioni Europee 2019 - l’inversione di peso nel governo : Lega sopra il 34% - M5s sotto il 20%. Pd al 24% : sorpasso. Salvini : “Non chiedo poltrone. Sarà Periodo economico complicato” : L’inversione dei rapporti di forza è compiuta: la Lega è il primo partito d’Italia. Alle Europee il Carroccio di Matteo Salvini sfonda quota 30 percento e raggiunge persino il 32. Praticamente la stessa percentuale raccolta alle politiche dal Movimento 5 stelle. Che al contrario crolla sotto il 20%: a due terzi dello spoglio è al 17%, cioè gli stessi voti presi dalla Lega il 4 marzo del 2018. Se i risultati ...

Europee - trionfa Salvini : 3 cose da saPere sul voto italiano : Il voto europeo consegna la fotografia di un grande ribaltone: la Lega vola e compie un sorpasso storico diventando il primo partito italiano sopra il 30%, scalzando i compagni di governo del M5S, che crollano sotto il 20% rispetto al pieno elettorale di 14 mesi fa. Ma è in generale il paese Italia a virare decisamente a destra...

Elezioni Europee 2019 - le reazioni. Salvini : “Non chiedo poltrone - ora Periodo economico complicato”. M5s non parla : Matteo Salvini parla da vincitore, mentre il M5s per il momento tace e Luigi Di Maio dichiarerà solamente lunedì pomeriggio. È il primo effetto dell’esito delle Elezioni Europee che consegnano alla Lega più di un terzo dei consensi e la forza del primo partito in Italia. Il leader del Carroccio però per prima cosa conferma la fiducia al governo: “Non useremo questo voto per un regolamento di conti interni” e “ogni ...