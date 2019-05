Abusi su Minori | a Palermo protocollo per accelerare indagini

Lamezia Terme - maestro d'asilo arrestato per Abusi su minori : Un'altra brutta vicenda relativa ad abusi sessuali nei confronti di minori arriva questa volta dalla provincia di Catanzaro, precisamente da Lamezia Terme, in Calabria, dove nelle scorse ore la Polizia del locale commissariato ha tratto in arresto un maestro d'asilo di 64 anni, accusato di violenza sessuale su minori. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, l'uomo faceva sedere sulle sue gambe le bambine, oppure le prendeva in ...

Maestro di asilo di Lamezia Terme arrestato per Abusi sui minori : Un insegnante di una scuola materna, di 64 anni, è stato arrestato a Lamezia Terme con l’accusa di violenza sessuale su minori. L’arresto è stato fatto in esecuzione di un’ordinanza di custodia in carcere emesso dal Gip del Tribunale di Lamezia Terme su richiesta della Procura.È scattata dopo la denuncia di una madre che aveva ricevuto le confidenze della propria bambina l’indagine del personale del ...

Abusi sui minori promettendo futuro nel calcio : condannato a 12 anni e sei mesi : Raffaello Binelli Un uomo di 76 anni è stato condannato a 12 anni e 6 mesi per Abusi su minori. Le indagini partirono dopo che la sua auto fu incendiato da due delle sue vittime, una delle quali morì in quella circostanza condannato a 12 anni e sei mesi di carcere per Abusi su minorennei. Il Tribunale di Pisa ha inflitto questa pena a un uomo di 76 anni, che si muoveva nel campo dello scouting calcistico, cercando di scoprire nuovi ...

Abusi sessuali fra minori - 6 in comunità : 11.38 Sei componenti di una baby gang oggi maggiorenni ma all'epoca dei fatti minorenni, sono stati posti in una comunità dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria in esecuzione di un'ordinanza del Tribunale dei minorenni. Sono accusati di bullismo,violenza sessuale, adescamento di minori, violenza sessuale di gruppo, violenza privata, atti sessuali con minorenne e pornografia minorile, ai danni di 4 ragazze di cui una,all'epoca dei fatti, aveva ...

Boy Scout americani - “Dodicimila Abusi su minori in 70 anni”. L’avvocato delle vittime : “L’organizzazione non fa i nomi” : “Dodicimila minori abusati da 7.800 boy Scout d’America dal 1944″. Questi i numeri forniti dall’avvocato Jeff Anderson in una deposizione alla corte di New York. L’avvocato ha citato la testimonianza in un processo nel Minnesota di un esperto dell’Università di Virginia, Janet Warren, che fa riferimento a sua volta ai cosiddetti “file della perversione sessuale” contenenti i nomi dei presunti ...

Boy Scouts of America travolti da maxi scandalo : 12mila Abusi sessuali commessi su minori : Oltre 12mila scout abusati dai leader e volontari dei Boy Scouts of America, la più grande associazione scout degli Stati Uniti e una delle più grandi al mondo, con più di 2 milioni di membri dai 5 ai 21 anni e un milione di operatori.Ora un'inchiesta affossa il movimento: i numeri della vergogna parlano chiaro. E adesso, a centonove anni dalla sua fondazione per mano di William D. Boyce, Ernest Thompson Seton e Daniel Carter Beard, il movimento ...

Pedofilia - Abusi su ragazzine minori di 14 anni : 3 arresti in Versilia | : Gli arrestati, tutti tra i 50 e i 60 anni, avrebbero compiuto atti sessuali con delle minori nelle loro abitazioni, ma anche in zone appartate e in macchina. L'indagine è nata da una segnalazione ai ...

Pedofilia - Abusi su ragazzine minori di 14 anni : 3 arresti in Versilia : Pedofilia, abusi su ragazzine minori di 14 anni: 3 arresti in Versilia Gli arrestati, tutti tra i 50 e i 60 anni, avrebbero compiuto atti sessuali con delle minori nelle loro abitazioni, ma anche in zone appartate e in macchina. L'indagine è nata da una segnalazione ai carabinieri Parole chiave: ...

Palermo - 17enne disabile stuprata in garage/ Orrore video Abusi : 2 minori arrestati : Palermo, 17enne stuprata nel garage in centro: 2 minorenni arrestati, 2 in comunità. abusi del branco e video che svelano l'Orrore

Piero Capuana - processo al santone/ Video - Abusi su minori "eravamo sottomesse" : Piero Capuana, al via il processo per il santone siciliano accusato di abusi su minori: le testimonianze choc di vittime ed ex adepti.

Il pedofilo con 2 milioni di immagini di Abusi sui minori : condannato a “soli” 23 mesi : Edward Brooks, 52enne inglese di Minehead, nel Somerset, era già stato graziato da un giudice nel 2017: in una cavità della sua abitazione era stato trovato un hard disk contenente un immenso archivio di immagini pedopornografiche. Ma ha continuato a scaricare immagini indecenti. Per questo motivo è arrivata la condanna, che ha fatto comunque discutere.Continua a leggere

Abusi su minori - preti condannati ingiustamente/ Ma la loro innocenza non fa notizia : Diversi casi di sacerdoti condannati ingiustamente per accuse di Abusi su minori che poi si rivelano infondate, ma la loro innocenza non fa notizia

Abusi su minori - Papa vara nuove norme : obbligo di denuncia e prescrizione allungata : Con un Motu proprio e una nuova legge in materia, il Pontefice ha introdotto molti cambiamenti nell'ordinamento del Vaticano. Istituito l'obbligo di denuncia penale e contemporaneamente la perseguibilità d’ufficio dei reati su minori. Bergoglio infine impone che "venga rimosso dai suoi incarichi il condannato e che siano invece sostenute le vittime.Continua a leggere