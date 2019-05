Liti nel governo | Europa sparita | duello Salvini-Di Maio

Buffagni (M5s) : “Tangentopoli in Lombardia? Imbarazzo per il territorio. Serve cambio culturale nella classe poLitica” : “Nessuna verifica, il contratto di governo non verrà modificato, la base è importante, i temi sono tanti, dobbiamo solamente capire se qualcuno ha cambiato idea”. Così Stefano Buffagni, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, intervenuto al Wired next fest di Milano. Conferma anche per quanto riguarda il tema delle autonomie, sempre in agenda dell’esecutivo, ma da affrontare e realizzare con responsabilità e con scelte ...

Risorse idriche nelle poLitiche comunitarie : un incontro per fare bilanci e discutere di prospettive : Venerdì 31 Maggio, all’indomani delle elezioni per il Parlamento Europeo, ANBI organizzerà una conferenza stampa su bilancio e prospettive delle Risorse idriche nelle politiche comunitarie. Il significativo appuntamento, cui saranno invitati i neoeletti parlamentari europei nella circoscrizione centrale, si terrà nella sede ANBI, a Roma (via Santa Teresa 23) e presenterà il bilancio delle attività del progetto PAC 2014/2020. Nell’occasione sarà ...

Silvio Berlusconi : "Impresentabile? Nella mia carriera poLitica ho preso 200 milioni di voti" : Il leader di Forza Italia, ospite di "Diritto e rovescio" su Rete 4, ha commentato il suo inserimento Nella lista stilata dalla Commissione Antimafia

Falcone - poLitica divisa nel giorno della cerimonia : dopo Fava e Musumeci diserta anche Orlando : Divisioni politiche il giorno della commemorazione della morte del giudice, che venne ucciso da Cosa Nostra nella strage di Capaci. Il presidente della commissione antimafia non sarà presente nell'Aula bunker di Palermo perché "hanno trasformato il ricordo del magistrato nel festino di Santa Rosalia".

L'estremismo poLitico - tradotto nel linguaggio dei segni : Ieri sera su Rai News è andato in onda il dibattito fra i leader di Forza Nuova, CasaPound e il redivivo Partito comunista. Per quanto marginale se non decorativo, il confronto è stato a suo modo rivelatore grazie alla costante presenza, su metà schermo, di una signora che traduceva la tribuna polit

Qualcuno dica ai poLitici che è suonata la campanella : Qualcuno dica ai politici che è suonata la campanella Oggi Carlo Calenda ha litigato su Twitter coi Wu Ming. Provate a pronunciare questa frase ad alta voce, poi provate a dire “oggi il ministro della difesa Andreotti ha litigato su Twitter con Pier Paolo Pasolini”. La prima suona ridicola, la seconda stona non solo per motivi storici, ma soprattutto estetici. Mi sono reso conto che se dovessi dire senza pensare quali sono gli unici politici ...

Nel governo si Litica anche su aiuti a famiglie - Lega frena su decreto : E' scontro nel governo sugli aiuti alle famiglie. Oggi pomeriggio alle 16 si terrà un pre consiglio dei ministri per esaminare la bozza di decreto che il vicepremier M5s Luigi Di Maio intende portare nella riunione di lunedì e che già ieri è stato oggetto di modifiche per accogliere le critiche del ministro per la Famiglia, il leghista Lorenzo Fontana. La nuova bozza sposta il fondo ad hoc per aiutare le famiglie con figli, alimentato con le ...

Litiga con il compagno e sparisce nel nulla : Tetiana è scomparsa da due settimane : La donna è scomparsa dopo aver lasciato la casa del compagno in seguito a una violenta lite. Aveva con sé un trolley e una borsa blu ed è stata vista per l'ultima volta alla fermata del bus sotto casa. Tetiana è di origini ucraine ma vive da quindici anni in Italia. A dare, con una richiesta di aiuto disperata, è stato suo figlio.Continua a leggere

I cambiamenti climatici potrebbero avere influito sugli spostamenti nel PaleoLitico : Il cambiamento climatico potrebbe aver influito sulle abitudini di mobilità dei gruppi umani di due culture che hanno animato il Paleolitico superiore: quella Gravettiana, diffusa tra 30 mila e 20 mila anni fa, e quella Epigravettiana, diffusa tra 20 mila e 8 mila anni fa. È quanto emerge da una nuova analisi effettuata su alcuni denti rinvenuti nella Grotta Paglicci, importante sito ricco di reperti paleolitici che si trova a Rignano Garganico, ...

Nel Regno Unito i negoziati su Brexit tra Conservatori e Laburisti sono falLiti : Nel Regno Unito il leader laburista Jeremy Corbyn ha fatto sapere venerdì che i negoziati su Brexit tra Laburisti e Conservatori, iniziati qualche settimana fa per superare lo stallo di Brexit al Parlamento britannico, sono falliti. In una nota diretta

Spagna - arrestato Josu Ternera - ex capo poLitico dell’Eta. Era ideatore della strage nelle caserme di Saragozza del 1987 : L’ex capo politico dell’ormai disciolta organizzazione separatista basca Eta, Jose Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, meglio conosciuto come Josu Ternera, è stato arrestato stamattina in Francia. L’operazione, il cui esito è stato annunciato dal ministro dell’Interno spagnolo, è avvenuta “nelle prime ore del mattino di oggi a Sallanches, nelle Alpi francesi” e ha messo fine a una latitanza che andava avanti ...

Litigano per il sorpasso nel traffico - poi lui impazzisce e scende dall’auto con un machete : ecco come va a finire : Prima la “lotta” per avanzare, nel traffico, lungo la corsia centrale. Poi lo scambio verbale, lo speronamento e a quel punto l’aggressione con il machete. Ci troviamo lungo la Interstate 635, a Dallas. Due uomini, alla guida di una Chevrolet HHR e di una Subaru, Litigano per accaparrarsi la migliore posizione nel traffico. A un certo punto, tuttavia, l’uomo a bordo della Chevrolet scende dalla propria auto e con in mano ...

Elisa Isoardi : “Nella famosa foto a letto con Matteo lui non dormiva. In poLitica? Mi piace che Di Maio favorisca capolista donne alle Europee” : Attualità Elisa Isoardi risponde con uno scatto sexy all’uscita di Salvini con la nuova fidanzata: spunta anche un anello di F. Q. Elisa Isoardi si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a Il Venerdì, in edicola con Repubblica e tra i tanti argomenti trattati non poteva mancare qualche domanda su Matteo Salvini, con il quale la ...

Sondaggi poLitici Viacom : i giovani credono nell’Europa : Sondaggi politici Viacom: i giovani credono nell’Europa Mancano ormai dieci giorni al voto che deciderà il futuro prossimo dell’Europa. All’appuntamento elettorale non mancheranno di partecipare i giovani. Secondo un Sondaggio elaborato dall’Osservatorio giovani Politica e Futuro di Viacom International Media Networks Italia e MTV, il 75% dei ragazzi italiani tra i 18 e i 34 anni, andrà a votare il 26 maggio. Una ...