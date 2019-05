Il vescovo di Locri ha invitato a boicottare Rai 1 per una serata

agi

(Di sabato 25 maggio 2019) "Dispiace che ancora si continui ad offrire al grande pubblico televisivo un'immagine stereotipa di questa martoriata terra dellade, e di San Luca in particolare. Il film televisivo "Duisburg, linea di sangue" non rende un'idea veritiera e corretta della nostra realtà. Ma non abbiamo paura della verità, sentiamo che occorre continuare a lavorare per la crescita e lo sviluppo sociale e culturale". Lo afferma in una nota ildi-Gerace, monsignor Francesco Oliva, che per protestare contro la messa in onda del film sulla strage di Duisburg trasmesso da Rai 1 mercoledì sera, invita a non guardare la rete per una. "Come Chiesa faremo la nostra parte - aggiunge - ma non condividiamo né accettiamo che si propongano le solite immagini, mantenendo in piedi luoghi comuni e pregiudizi che non rendono l'idea di quanto si sta facendo per superare gli errori e ...

lametino : Vescovo Locri su fiction Duisburg: ”Per protesta astenersi da seguire per una sera programmi Rai1” - -