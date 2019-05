Dispersa per 15 giorni nella foresta e ritrovata viva in fondo ad un burrone | la storia

meteoweb.eu

(Di sabato 25 maggio 2019) Amanda Eller, una 35enne originaria delle Hawaii, ha vagato per ben 15, si era perduta in quella che doveva essere un’innocua escursione e che invece ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Ma la donna, miracolosamente è stata, inad un, al termine di una grande iniziativa di solidarietà attivata attraverso i social media. “Amanda Eller è!“, si legge ora sulla pagina pagina Facebook dedicata alla sua ricerca. “Amanda è stata trovata, leggermente ferita, tra due cascate, inad un pronel letto di un ruscello“. Una foto pubblicata su Facebook mostra le due caviglie della giovane donna coperte di lividi. L’ultima a vederla era stata la compagna della donna che è stata prima di denunciare la sua scomparsa alle autorità. L’insegnante di yoga e fisioterapista a Haiku, ...

debenham_me : andromeda! e dire che stavamo / quasi / per darti per dispersa. ? ? ? ?· . ? @dromeda_me - random_descent : @FrongilloSonia In un modo o nell'altro diventeremo CO2, N2, Ca3(PO4)2, H2O, FeO, NaCl, KCl, etc. che torneranno ai… - 053_Vince : @AnnaxNar @giovanniproto67 Il nano lurido doveva essere bandito dalla politica italiana e da ogni incarico pubblico… -