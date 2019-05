Uomo di 92 anni ucciso in una casa di riposo | l’assassina è una donna di 102 anni

La confessione dell'Uomo che ha ucciso di botte il figlio di due anni : Ha confessato di aver agito in un momento di rabbia Aliza (il nome originale si traslittera Aljica) Hrustic, il giovane croato che in un appartamento occupato di via Ricciarelli 22 ha picchiato a morte il figlio di due anni. L'uomo, 25 anni, è stato fermato per omicidio. Agli investigatori della squadra Mobile di Milano e al pm Giovanna Cavalleri ha raccontato di aver fumato hashish la sera prima e di non essere riuscito a ...

Sindaco celebra matrimonio civile di più persone persone - un Uomo e due donne - i tre vivevano insieme da anni : Il matrimonio è un tema molto dibattuto, con le discussioni se “aprire” anche alle coppie omosessuali o meno. Tutte le discussioni hanno però un punto fermo: per sposarsi bisogna essere in due. Ma anche questo assunto è stato messo in dubbio. Un Sindaco brasiliano ha scatenato una forte controversia per avere sposato in unione civile un trio di tre persone, un uomo e due donne. Il pubblico ufficiale, Claudia do Nascimento Domingues ha ...

“L’Uomo del giorno” George Best - 73 anni fa nasceva il quinto Beatle : un talento purissimo rovinato dagli eccessi : Avete mai visto una città che ha dato il nome del suo aeroporto a un calciatore? Ce ne sono due: quello di Madeira (intitolato a Cristiano Ronaldo nel 2016) e quello di Belfast (Nord Irlanda) dedicato a George Best. Irriverente e contemporaneo, irresistibile, questo era George Best. Ha vissuto la parabola dei più grandi: vertiginosa e con il destino segnato; è stato ricco, famoso e pieno di donne. Celebri la sue frasi “Ho speso gran ...

Zoey - morta a 3 anni intrappolata nell’auto in fiamme del papà : l’Uomo accusato di omicidio : Il 5 maggio scorso a New York una bambina di 3 anni è morta nell’auto in fiamme del padre, il 39enne Martin Pereira. l’uomo, che è ancora ricoverato in ospedale per le gravi ustioni riportate nella tragedia, è stato accusato di omicidio: avrebbe ucciso la figlia forse per vendetta nei confronti dell'ex compagna.

Monterotondo - ragazza di 19 anni uccide il padre : l'Uomo aveva precedenti : A Monterotondo, in provincia di Roma, ieri domenica 19 maggio è avvenuta una terribile tragedia famigliare. Una discussione tra una ragazza di 19 anni, Deborah e suo padre Lorenzo Sciacquatori di 42 anni, sembrerebbe finita in tragedia, presso la loro abitazione in via Aldo Moro. Dalle prime indagini degli inquirenti sembrerebbe che l'uomo sia rientrato in casa, durante la notte, ubriaco e subito dopo avrebbe iniziato a scagliarsi, senza un ...

Dopo lunghi 19 anni di matrimonio scopre che la sua bella moglie era un Uomo : Un 64enne belga ha ottenuto il divorzio Dopo avere scoperto che sua moglie è (o meglio, era in precedenza) un uomo. L’uomo, di nome Jan si era sposato nel 1993 in seconde nozze con Monica, una thailandese allora 31enne. Al momento del matrimonio, l’ufficio immigrazione non era del tutto convinto della regolarità dei documenti della donna (cosa che oggi assume tutto un altro significato), ma alla fine li aveva accettati. Monica aveva ...

L’Uomo del giorno - Petr Cech : il portiere col caschetto compie 37 anni : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Petr Cech, portiere dell’Arsenal. L’estremo difensore ceco ha da poco annunciato che a fine stagione lascerà il calcio giocato. “Questa è la mia ventesima stagione come calciatore professionista e sono passati 20 anni da quando ho firmato il mio primo contratto, quindi mi sembra il momento giusto per ...

Treviso : Uomo di 91 anni spara in testa al genero e lo uccide - poi si barrica in casa : L'anziano e il genero da anni erano in pessimi rapporti e protagonisti di liti molto accese. Oggi il 91enne ha sparato al 63enne dalla finestra di casa sua e l'ha ucciso, poi ha atteso l'arrivo dei carabinieri.

Monterotondo - figlia di 19 anni accoltella e uccide il padre dopo una lite. Colpito alla testa : «L'Uomo era violento» : Ha ucciso il padre con una coltellata al culmine di una lite in famiglia. La figlia di 19 anni lo ha Colpito alla testa e lo ha ucciso all'interno della loro abitazione a Monterotondo Scalo,...

Roma - lite in famiglia : muore Uomo di 42 anni - interrogata la figlia 19enne : Una terribile tragedia familiare si è verificata questa mattina a Monterotondo Scalo, alle porte di Roma: un uomo di 42 anni è deceduto dopo aver ricevuto una coltellata alla testa. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, sarebbe stato colpito dalla figlia di 19 anni con un coltello. Precisiamo, per dovere di cronaca e completezza di informazione, che la giovane è stata portata in caserma per essere interrogata, e la sua ...

Stalking ai danni dell'ex amante - Uomo arrestato a Giarratana : Un uomo 42enne di Giarratana è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di Stalking. Non accettava la fine di una relazione extraconiugale