Se a decidere il voto fossero le indecise

huffingtonpost

(Di venerdì 24 maggio 2019) Le donne potrebbero cambiare lo scenario deldi domenica prossima per il Parlamento europeo. Uncruciale, perché si decideranno politiche che influenzeranno anche la nostra vita quotidiana.Tenendo a mente che l’uguaglianza di genere è stata uno dei valori fondanti dell’Ue, un tema questo, estraneo alla cultura e al Dna dei sovranisti. Per questo andare a votare è necessario, non è tempo di indecisioni e incertezze.Secondo gli ultimi sondaggi in Italia le donne sono in maggioranza tra gli indecisi: quasi 6 milioni. Non sono poche, eppure in questa sgangherata campagna elettorale di loro non si parla.Peggio, le forze di governo hanno scelto di non parlarne. Perché il disegno che si è delineato da subito nei confronti del modo femminile è talmente reazionario e regressivo del vicepremier Salvini e della Lega contro il ...

valitutto67 : Ultime ore per decidere, ultime ore per far sì che il vostro voto non vada all Europa dei populismi. Ma bensì all E… - angelcap91 : Ciao. Domenica voto Partito Democratico, preferenze per Cerroni, Picierno e un uomo che devo ancora decidere. - esterbaum : @DebAttanasio #StavoltaVoto, ma l’ho sempre fatto. Non lascio agli altri decidere per me e se non votassi, non potr… -