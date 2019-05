Salvini - ultima stoccata a Di Maio : "Basta attacchi - sono stufo" : Il vicepremier leghista ospite a "Pomeriggio Cinque" risponde alle dichiarazioni del leader del Movimento 5 stelle

Foto profilo Facebook con la Lega : l’ultima richiesta di Salvini per le elezioni europee è vera : Sta davvero spopolando in questi minuti il post di Salvini, con la richiesta esplicita al proprio elettorato di impostare la Foto profilo Facebook con la Lega. Almeno per quanto riguarda Facebook. Si tratta di una mossa elettorale, in vista delle europee 2019 in programma nella giornata di domenica 26 maggio, con cui probabilmente il Ministro degli Interni mira ad aggirare il "silenzio" comunicativo pre-voto. Insomma, l'obiettivo è chiaramente ...

Sea Watch - Salvini : “Sbarco iniziativa della Procura. La magistratura impone la sua legge - spero sia l’ultima volta” : Dopo lo scontro con magistratura e M5s sul caso Sea Watch, a margine di un evento a Confartigianato a Roma, Matteo Salvini insiste: “Come facevo a non sapere? iniziativa della Procura. L’indicazione del Ministero a tutte le autorità e alle prefetture è di non autorizzare lo sbarco di chi arriva illegalmente. È stata un’iniziativa della procura, la magistratura ovviamente è indipendente, non erano tenuti a chiamarmi”. ...

Pensioni ultima ora : Quota 41 - Salvini “hai lavorato 41 anni vai in pensione” : Pensioni ultima ora: Quota 41, Salvini “hai lavorato 41 anni vai in pensione” Pensioni ultima ora: l’alleanza di Governo composta da MoVimento 5 Stelle e Lega risente nelle ultime settimane delle fibrillazioni elettorali. Infatti con l’avvicinarsi della scadenza elettorale il rapporto tra gli alleati di governo appare sempre più conflittuale. Pensioni ultima ora, futuro dell’esecutivo in discussione? Oltre alla distanza ...

Governo - Salvini insiste : “C’è nostalgia della sinistra? Renzi e Di Maio d’accordo su troppe cose ultimamente” : “Se qualcuno ha nostalgia di fare un Governo con la sinistra lo dica chiaro: io la sinistra non la voglio vedere neanche da lontano. E’ strano che Renzi e Di Maio vadano d’accordo su così tante cose ultimamente…” . Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini parlando da Foggia. Politica | Di F. Q.. Governo, Di Maio: “A Salvini dico basta ...

Governo - Salvini insiste : “Se qualcuno ha nostalgia della sinistra lo dica. Renzi e Di Maio d’accordo su troppe cose ultimamente” : “Se qualcuno ha nostalgia di fare un Governo con la sinistra lo dica chiaro: io la sinistra non la voglio vedere neanche da lontano. E’ strano che Renzi e Di Maio vadano d’accordo su così tante cose ultimamente…” . Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini parlando da Foggia. Politica | Di F. Q.. Governo, Di Maio: “A Salvini dico basta ...

Luigi Di Maio - l'ultimatum a Salvini sulle dimissioni di Siri : 'È l'ultimo giorno utile' : Luigi Di Maio ha lanciato l'ennesimo attacco contro Armando Siri alla vigilia del Consiglio dei ministri che dovrebbe discuterne le dimissioni. Il leader del M5s è tornato a chiedere un passo indietro ...

Luigi Di Maio - l'ultimatum a Salvini sulle dimissioni di Siri : "È l'ultimo giorno utile" : Luigi Di Maio ha lanciato l'ennesimo attacco contro Armando Siri alla vigilia del Consiglio dei ministri che dovrebbe discuterne le dimissioni. Il leader del M5s è tornato a chiedere un passo indietro al sottosegretario leghista, indagato per corruzione e ora finito in un'altra bufera per una contro

Caso Siri - l'ultimatum di Di Maio a Salvini : Alla vigilia del Consiglio dei Ministri in programma domani, Luigi Di Maio ha lanciato il suo ultimatum a Matteo Salvini e alla Lega. Domani il Premier Conte dovrebbe proporre il decreto di revoca per Siri, un atto che il Movimento 5 Stelle avrebbe preferito evitare: "Il Movimento non dice che Siri non debba difendersi, per carità, anzi ci auguriamo che lo faccia e nelle forme che ritiene più opportune. Molto più semplicemente chiediamo che a ...

Ultimatum di Salvini ai grillini : lavorate e smettete di minacciare. E’ l’ultimo avviso : “Il Papa dice di accogliere tutti? No, in Italia si accoglie chi ha diritto ad essere accolto. Può arrivare anche

Salvini da l’ultimatum ai 5 stelle : Tapparsi la bocca e lavorare. Un messaggio chiaro quello di Matteo Salvini verso il M5S. Si attende una reazione…. Lo ha detto Matteo Salvini, ospite di ‘Spazio Novecento’, nella capitale: “Gli amici dell’M5s pesino le parole. Se dall’opposizione insulti e critiche sono ovvie, da chi dovrebbe essere alleato no. La mia parola è una e questo governo va avanti cinque anni, basta che la smettano di ...

Luigi Di Maio - l'ultima vergogna contro Matteo Salvini sul caso Siri : "E' come Silvio Berlusconi" : Botta e risposta a distanza tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. La tensione sale sul caso di Armando Siri: "I processi si fanno nei tribunali e non sui giornali o in Parlamento", sbotta il leader leghista durante una intervista a radio Rtl: "Se invece decidiamo che uno si alza la mattina e dice ques

Matteo Salvini - l'ultimatum a Giuseppe Conte e Luigi Di Maio : "Siri? Decida il premier - vado avanti" : Il «caso Siri», il sottosegretario della Lega al quale il ministro pentastellato, Danilo Toninelli, ha revocato le deleghe perché indagato per corruzione nell' ambito di una inchiesta sull' eolico, per ora resta un caso. Dai contorni un po' sfrangiati, vista la coda di polemiche innescate sulle inte

Luigi Di Maio - l'ultima schifezza contro Matteo Salvini : "C'è di mezzo la mafia. Come Silvio Berlusconi..." : Lo scontro è totale, la provocazione grillina nei confronti della Lega infinita. L'ultimo atto a pochi minuti dal via al Consiglio dei ministri dove si discute di decreto crescita e del cosiddetto salva-Roma: sul blog delle Stelle, sono state pubblicate "quattro domande" alla Lega sul caso Armando S