Ralph Lautrec | chi è il rapper a The Voice 2019

(Di venerdì 24 maggio 2019): chi è ila TheAnche quest’anno a Thenon poteva mancare il rap. In molti si sono presentati nella speranza di poter entrare a far parte del team di uno dei quattro giudici e in particolare nella squadra di Guè Pequeno, essendo il maggiore rappresentante del genere nel talent di Rai 2. Non tutti hanno portato a casa il risultato con successo ma tra quelli che ce l’hanno fatta spicca sicuramente, all’anagrafe Ernesto Conocchia, giovaneclasse 1996 nato a Siena ma residente a Novara e con origini calabresi. Il ragazzo, il cui nome d’arte è l’unione della marca d’abbigliamentoLauren e del pittore francese dell’800 Henri de Toulouse-, si è presentato alla quarta puntata delle blind audition del programma con Happy Days di Ghali, ovviamente con delle strofe inedite da lui scritte. L’esibizione a The ...

