Premier | spettatori record in UK e nel resto del mondo

calcioefinanza

(Di venerdì 24 maggio 2019) AscoltiLeague 2018 2019 – L’emozionante corsa al titolo inLeague ha contribuito agli ascoltifatti registrare dal massimo campionato inglese in tutto il, durante la stagione 2018/2019. Solamente in UK, gli ascolti di Sky Sports sono cresciuti del 12% rispetto alla stagione precedente. Per ben 16 volte Sky ha raggiunto … L'articoloin UK e neldel

lamortevito : RT @CalcioFinanza: La #PremierLeague in tv: spettatori record in #UK e nel resto del mondo - CalcioFinanza : La #PremierLeague in tv: spettatori record in #UK e nel resto del mondo - FinancialSs : Premier League, spettatori record in UK e nel resto del mondo -