Panchina Lazio | sale Mihajlovic | anche De Zerbi tra i più quotati

(Di venerdì 24 maggio 2019)potrebbe prendere il posto di Simone Inzaghi sulladella, la querelle si risolverà nei prossimi giorni Ha appena conquistato il punto decisivo per la salvezza del Bologna, strappando il pareggio alla. La squadra con cui Sinisaha vinto sette trofei in sei anni e con cui secondo i betting analyst potrebbe iniziare una nuova avventura. In attesa che Lotito sciolga il nodo-Inzaghi, l’allenatore rossoblù è diventato la prima scelta nel caso in cui l’ex compagno dovesse salutare i biancocelesti (se al momento la conferma è a 2,10): l’arrivo inè offerto a 5,00 sul tabellone Sisal Matchpoint, davanti a un altro simbolo della storia laziale, Alessandro Nesta, dato a 6,00 alla pari con Fabio Liverani. Poco più in alto, riferisce Agipronews, a 7,50, Roberto De, mentre per Marco Giampaolo sia 9,00. E se ...

