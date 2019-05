Novara | si indaga sulla morte del piccolo Leonardo

ilgiornale

(Di venerdì 24 maggio 2019) Franco Grande La mamma di, il bimbo di appena due anni arrivato morto all'ospedale Maggiore di, e il suo compagno sono statiti per infanticidioti per infanticidio. La decisione è stata presa dopo una notte di interrogatori che ha avuto per protagonisti i principali responsabili delladel, la madre e il suo compagno. Un atto dovuto dopo che il "loro"di appena due anni è arrivato morto all'ospedale Maggiore di. In queste ore è in corso l'autopsia e i dueti potranno nominare un consulente che li aiuti a chiarire la loro posizione. I due sostengono che ilsia caduto dal lettino ma, come si legge su Repubblica Torino, questa versione non convince gli investigatori."Il bambino sta male, fa fatica a respirare, fate presto", ha detto la madre mentre per telefono spiegava la situazione al personale ...

