Le norme ecologiste sugli aerei? Hanno aumentato l' inquinamento

ilgiornale

(Di venerdì 24 maggio 2019) Pina Francone I tentativi di ridurre il rumore e l'dei volisi sono rivelati un autogol, aumentando lo smog Una beffa per tutti, ecologisti in primis: tutti i provvedimenti ambientalisti adottati per rendere più "green" i voli deglinonfatto altro che aumentare l'. Insomma, la toppa peggio del buco (dell'ozono). L'aviazione in toto è da sempre nel mirino degli ecologisti di tutto il mondo, che imputano alle rotte aeree le ingenti emissioni di anidride carbonica e altre di aostanze inquinanti e dannose per l'atmosfera. "Accuse" fondate che negli anniportato la tecnologia, le compagie e gliad abbattere di circa il 70% le emissioni inquinanti, ottenendo così un soddisfacente e più che buon risultato. LaVerità fa un esempio: oggi un Boeing 747 che percorra la distanza tra Parigi e New York emette meno della metà dei gas ...

salvatorealagn2 : RT @Empatica73: La #Globalizzazione inquina, le #Ong inquinano, le #Coop inquinano, #Greta e sua madre con jets privati inquinano... Io sov… - Empatica73 : La #Globalizzazione inquina, le #Ong inquinano, le #Coop inquinano, #Greta e sua madre con jets privati inquinano..… - Efisio31251859 : RT @LaVeritaWeb: Gli attacchi di Greta & C hanno indotto a tentare soluzioni anti rumore e a imporre altri vincoli. Peggiorando la situazio… -