Elvira | il Teatro e l’amore secondo Jouvet e Servillo

(Di venerdì 24 maggio 2019) Ai segreti del recitare. Al mistero, per il quale un artista sale lassù, sul palcoscenico, e racconta una storia a un pubblico che lo ascolta. A un mondo di mestieri e saperi, che precipitano in quell’abbraccio fra spettatori e interpreti. Ovvero, a come avvicinarsi a quel sacerdozio laico fatto di gesti e di parole che si chiama.A tutto questo è dedicato “Elvire40”, testo che trasforma in spettacolo quelle sette profonde e originali lezioni tenute dal regista e teorico delfrancese Louisall’allieva prediletta e di maggiore talento Claudia.Lezioni clandestine nelle aule del Conservatoir National d’Art Dramatique, nella fosca Parigi del 1940, dove battevano gli stivali le truppe naziste di occupazione (la stessa Claudia fu poi costretta ad abbandonare le scene perché ebrea).Ormai più di ...

