Dramma a scuola | armadietto crolla e schiaccia a morte bimbo di 9 anni

Bimbo suicida a 10 anni per colpa dei bulli - il Dramma in Texas. La scuola non è intervenuta : Bimbo suicida a 10 anni per colpa dei bulli, gli scrivevano "Ucciditi, non appartieni a questo mondo" " Ucciditi, non appartieni a questo mondo ". E lui li ha presi alla lettera . Ha preso una corda ...