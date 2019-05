Come funzionano i risarcimenti danni per incidenti

Gli autovelox su Google Maps sono arrivati in Italia : ecco Come funzionano : Google Maps per Android inizia a segnalare anche in Italia la presenza di autovelox per la strada: la funzione viene attivata lato server e si diffonderà nel corso delle prossime settimane. L'articolo Gli autovelox su Google Maps sono arrivati in Italia: ecco come funzionano proviene da TuttoAndroid.

Come funzionano i rimpatri dei migranti in Italia : Alcuni migranti vengono fatti salire in un volo charter per essere rimpatriati (foto: ©VINCENZO CORAGGIO / LAPRESSE) Il 14 maggio il tribunale di Venezia ha stabilito che un giovane ragazzo del Mali, cui era stata negata la protezione internazionale, ovvero l’istituto che viene riconosciuto a tutti a coloro che fuggono dal paese di origine per il fondato timore di essere perseguitati, non potrà essere rimpatriato. Il motivo: il ragazzo è ...

Partita Iva 2019 : pagelle e sistema a premi - Come funzionano i livelli : Partita Iva 2019: pagelle e sistema a premi, come funzionano i livelli Ecco le pagelle per la Partita Iva 2019 in base ai cosiddetti, ovvero gli Indici Sintetici di Affidabilità. Chi prenderà un voto dall’8 in su avrà diritto perfino ad alcuni premi, i più interessanti per chi prenderà almeno 9. Chi invece non arriverà ai livelli minimi di sufficienza, potrebbe finire in cima alle liste dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Con ...

Finanziamenti e bandi della Regione Lazio : Come funzionano e perché andrebbero ripensati - : Roma drena gran parte delle risorse, ma la politica non sembra in grado di invertire questa sorte. Per le residenze, tutte fuori Roma, la spesa è di poco più di 100mila euro. D'altronde, a gravare ...

Giro d’Italia 2019 : il regolamento. Come funzionano abbuoni - traguardi volanti e tempo massimo : Tutto pronto, otto giorni al via: si preparano a partire i corridori per quanto riguarda il Giro d’Italia 2019, che scatterà tra otto giorni da Bologna con una breve cronometro individuale. Un viaggio lungo, fatto di ventuno tappe e tantissimo spettacolo: da conoscere a puntino ovviamente il regolamento che sarà fondamentale nei vari frangenti di corsa. Andiamo a scoprirlo nel dettaglio. Regolamento Giro d’Italia 2019 abbuoni Gli ...

Play-off Serie C : calendario - date e regolamento. Come funzionano? Il programma completo : Pordenone e Juve Stabia hanno conquistato sul campo la promozione diretta in Serie B vincendo i rispettivi gironi di Serie C mentre il terzo salto di categoria sarà una lotta tra Piacenza e Virtus Entella (emiliani con due punti di vantaggio quando manca l’ultima giornata). Restano da assegnare altre due promozioni per il campionato cadetto del prossimo anno, tutto si deciderà attraverso gli intricatissimi Playoff di Serie C che si ...

Facebook - Come funzionano gruppi e annunci di lavoro nella nuova app : Con questa funzione il social network di Menlo Park prova a insediare la leadership di LinkedIn, la piattaforma dedicata al mondo professionale. La pagina gruppi della nuova app di Facebook: qui come ...

Coppie conviventi : Come funzionano i permessi 104 : La Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (meglio conosciuta come “Legge 104”), all’art. 33, co. 3 concede ai familiari del disabile (cd. caregivers) il diritto di usufruire dei “permessi 104”, che consistono in: tre giorni di riposo al mese anche frazionabili in ore; o, in alternativa, in riposi giornalieri di una o due ore. Tali permessi lavorativi sono a tutti gli effetti ...

Carofiglio legge Carofiglio - e ci spiega Come funzionano bene gli audiolibri : Bari. “La questione fondamentale è che la paga è buona”. Alla fine, Gianrico Carofiglio chiude così l’elenco delle ragioni che lo hanno deciso a dare la sua voce all’audiolibro di un suo romanzo, l’ultimo, “La versione di Fenoglio”. Lui che attore proprio non è e neanche lo è mai stato (e a corregge

Scontrini elettronici al via dal 1°luglio 2019 - Come funzionano e cosa cambia : Dopo l'arrivo della fatturazione elettronica, stanno per entrare in vigore gli Scontrini elettronici, l'altro tassello previsto dal governo per modernizzare i rapporti con il fisco e combattere l'evasione dell'IVA. Dal primo luglio 2019 i registratori di cassa e gli Scontrini fiscali cartacei lasceranno spazio ai loro corrispettivi in versione digitale: si comincerà con le imprese che hanno un volume d'affari superiore ai 400 mila euro, per poi ...

Hyundai : comandi al volante e cruscotto personalizzabile presto disponibili su tutte le auto - ecco Come funzionano : La nuova impostazione del cruscotto di Hyundai promette un’esperienza interattiva ed altamente personalizzabile unita a livelli di distrazione dei conducenti significativamente inferiori Hyundai ha pubblicato i risultati di uno studio che ha condotto sul futuro del cockpit e l’implementazione digitale, in collaborazione con il Würzburg Institute for Traffic Science (WIVW), per valutare l’efficacia dell’utilizzo di questo tipo di ...

Come funzionano le istituzioni europee : A maggio si terranno le elezioni europee: i cittadini di tutti gli stati membri dell'Unione saranno chiamati ad eleggere i nuovi deputati dell'Europarlamento. E, nei mesi successivi, si eleggeranno anche il presidente del Consiglio europeo e quello della Commissione, insieme a tutti i commissari. Ma Come funzionano le istituzioni Ue? Che ruolo hanno i deputati e i commissari e qual è il loro stipendio?Continua a leggere

Come funzionano le batterie degli smartphone e come caricarle correttamente : Sapere come funzionano le batterie degli smartphone, in particolare quelle al litio, permette di capire come effettuare la ricarica e perché possono gonfiarsi e quindi esplodere. Non solo, conoscere il funzionamento dell’accumulatore presente sui dispositivi elettronici che utilizziamo ogni giorno ci aiuta anche ad allungare la vita della batteria che (Continua a leggere)L'articolo come funzionano le batterie degli smartphone e come ...

Sicurezza negli stadi - Come funzionano le moderne telecamere multifocali : E' vero la tecnologia c'è. Le telecamere multifocali di ultimissima generazione che permettono di controllare ogni minimo dettaglio delle tribune di uno stadio in Italia sono installate a Torino all'...