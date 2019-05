Ciro Ferrara | “La forza del Napoli è Ancelotti La Juve cambia e continua a vincere”

ilnapolista

(Di venerdì 24 maggio 2019)è stato a lungo capitano del. Oggi sul Mattino Gianluca Agata lo intervista e tra le domande c’è anche quella sul capitano Lorenzo. A luiconsiglia di lasciarsi scivolare addosso le critiche, che aspesso fanno più male, e di scegliere la strada migliore per se stesso. “Nei confronti dei giocatori napoletani è come se non si accettasse che possano avere un periodo difficile. Come se si dovesse sempre dimostrare l’amore per la propria maglia. Ma quello non lo dimostri giocando sempre al top. A volte puoi anche giocar male ma devi trasmettere, soprattutto alla tifoseria ed ai compagni la voglia di farti seguire. E lui lo sa fare”.riconosce che esiste un gap importante trama anche che il club di De Laurentiis è l’unica squadra che resta in Europa da molti anni e che ha un percorso di crescita costante e zero ...

