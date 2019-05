TIM potrebbe seguire Wind e Tre offendo smartphone con finanziamento

Ancora più smartphone a rate con TIM - che potrebbe offrire finanziamenti per l’acquisto : TIM potrebbe essere in trattativa con Findomestic, Agos e Compass per offrire ai suoi clienti dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi smartphone o altri prodotti. L'articolo Ancora più smartphone a rate con TIM, che potrebbe offrire finanziamenti per l’acquisto proviene da TuttoAndroid.

Occhio alla ricarica TIM da 10 euro - da lunedì potrebbe includere 9 euro di credito : TIM potrebbe mettere da parte anche il taglio di ricarica da 10 euro, trasformandolo in una ricarica 10+ con 9 euro di credito, minuti e GB per 24 ore. L'articolo Occhio alla ricarica TIM da 10 euro, da lunedì potrebbe includere 9 euro di credito proviene da TuttoAndroid.

Fifa 19 : TOTW 36 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della SetTIMana! : Ritorna come di consueto la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 19! Stavolta è il turno della Squadra della Settimana n°36 che verrà annunciata mercoledì 22 maggio Come al solito proveremo a stilare una lista dei nomi dei giocatori che si sono contraddistinti durante le partite di campionato della scorsa settimana e che, quindi, […] L'articolo Fifa 19: TOTW 36 Predictions: ecco i giocatori che potrebbero far parte della ...

Napoli-Inter - potrebbe essere l’ulTIMa per otto azzurri : il motivo : Napoli-Inter, i diffidati azzurri La lista degli azzurri diffidati e quindi a rischio di saltare l’ultima gara di campionato a Bologna è davvero corposa. Sono otto i calciatori che, in caso di ammonizione nella gara di questa sera contro l’Inter, chiuderebbero in anticipo la stagione: si tratta di Albiol, Allan, Diawara, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui e Milik. Leggi anche Il Roma – Napoli-Inter, Ancelotti: richiesta ...

Juventus - Agnelli potrebbe provare fino all'ulTIMo a convincere Guardiola : Questi sono giorni intensi per la dirigenza della Juventus che deve decidere il futuro della squadra per la prossima stagione. La decisione più importante è stata presa venerdì, quando il club Campione d'Italia ha comunicato la separazione da Massimiliano Allegri. Adesso Pavel Nedved e Fabio Paratici avranno il duro compito di trovare il giusto sostituito del tecnico livornese che, negli ultimi cinque anni, ha portato undici trofei. La Juve ...

Nuove informazioni su Bayonetta 3 potrebbero arrivare la prossima setTIMana : Ai Game Awards del 2017 ci fu l'annuncio dell'esclusiva Switch Bayonetta 3, come ricorderete. Da allora, solo alcuni dettagli sono emersi sullo sviluppo del gioco. Questo include un aneddoto del suo produttore su come il suo processo di progettazione stia rompendo gli schemi in un modo in cui i giocatori veterani potrebbero accorgersene. Al momento si sa poco del gioco stesso, ma questo silenzio si potrebbe spezzare presto, stando a un criptico ...

La terza stagione di Suburra sarà anche l’ulTIMa? La maledizione dei “tre capitoli” potrebbe abbattersi su Aureliano e Spadino : Quelli che si prospettano potrebbero essere mesi difficili per i fan di Suburra La Serie che ancora non hanno notizie sulla terza stagione. Aureliano e Spadino sono rimasti soli contro tutti ma con la guerra ormai dietro l'angolo tutto potrebbe finire all'istante a cominciare dalla loro debole alleanza, sarà proprio quello che succederà nel terzo capitolo? In molti hanno già capito che gli episodi già annunciati di Suburra 3 potrebbero essere ...

‘La Fagianata di Magrini’ : “Giusta la decisione del Var nei confronti di Viviani; ma che peccato. OtTIMo Moschetti. Domani potrebbe arrivare la fuga” : Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Giro d’Italia 2019 con “La Fagianata”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. TERZA TAPPA GIRO D’ITALIA 2019 LA decisione DEL VAR E L’ANALISI DELLA VOLATA “Oggi esiste il Var e di conseguenza credo che sia stato ineccepibile. Viviani ha fatto una deviazione che non si può fare da regolamento, e quindi andava retrocesso; non ...

Fifa 19 : TOTW 35 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della SetTIMana! : Ritorna come di consueto la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 19! Stavolta è il turno della Squadra della Settimana n°35 che verrà annunciata mercoledì 15 maggio Come al solito proveremo a stilare una lista dei nomi dei giocatori che si sono contraddistinti durante le partite di campionato della scorsa settimana e che, quindi, […] L'articolo Fifa 19: TOTW 35 Predictions: ecco i giocatori che potrebbero far parte della ...

The Division 2 : l'aggiornamento 3 sarà disponibile la prossima setTIMana - mentre il raid Operation Dark Hour potrebbe arrivare tra due : Ubisoft ha delineato la sua roadmap per quanto riguarda l'aggiornamento 3 ed il raid Dark Hour di The Division 2.Come riportato da VG247, dopo un paio di settimane di test, il PTS di The Division 2 chiuderà oggi . Ubisoft è soddisfatta del feedback fornito finora e sta utilizzando questi dati per apportare alcuni cambiamenti chiave in previsione dell'uscita dell'aggiornamento 3.Questa è la terza patch principale del gioco e sarà disponibile a ...

Il tastierista Roger O’Donnell sul nuovo album dei Cure : “Potrebbe essere l’ulTIMo” : Nel corso di un'intervista radiofonica rilasciata a SiriusXM, lo storico tastierista Roger O'Donnell ha parlato del nuovo album dei Cure. La band capitanata da Robert Smith, infatti, è ferma a "4:13 dream" (2008) come ultima prova in studio, quasi lo stesso tempo trascorso dall'ultimo disco dei Tool, e negli ultimi mesi si sono rincorse le voci sulla pubblicazione del nuovo album della band di Boys don't cry. Mentre sono in corso i preparativi ...

Fifa 19 : TOTW 34 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della SetTIMana! : Ritorna come di consueto la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 19! Stavolta è il turno della Squadra della Settimana n°34 che verrà annunciata mercoledì 8° maggio Come al solito proveremo a stilare una lista dei nomi dei giocatori che si sono contraddistinti durante le partite di campionato della scorsa settimana e che, quindi, […] L'articolo Fifa 19: TOTW 34 Predictions: ecco i giocatori che potrebbero far parte della ...

Il piccolo Corey Adel non può divertirsi troppo perché potrebbe rimanere vitTIMa di un ictus : Al piccolo Corey Adel, un bimbo britannico è stata diagnosticata la malattia di Moyamoya, una rara condizione per cui qualsiasi momento di eccitazione emotiva potrebbe condurre a gravissime conseguenze per la sua salute. Per il bimbo anche accarezzare un cane può diventare pericoloso. Il bimbo vive a Houghton-le-Spring, nella contea del Tyne and Wear, in Inghilterra, dove la famiglia lo tengono sempre sotto controllo per evitare qualsiasi ...

NBA – Detroit Pistons su Derrick Rose : il playmaker dei TIMberwolves potrebbe sostituire Ish Smith : Derrick Rose finisce nel mirino dei Detroit Pistons: il playmaker dei Timberwolves, free agent in estate, potrebbe sostituire il partente Ish Smith Dopo l’ottima stagione vissuta con i Minnesota Timberwolves, Derrick Rose è finito nel mirino di diverse franchigie, complice anche la scadenza del suo contratto che lo vedrà free agent in estate. Secondo quanto riportato dal Detroit Free Press, Derrick Rose interesserebbe fortemente ai ...