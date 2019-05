Sul numero di giugno - 105 aree di servizio esaminate | molte bocciate

Incidenti Sul lavoro - sei vittime e due feriti negli ultimi due giorni. Al Sud il maggior numero di morti : Il bilancio dei caduti sul lavoro, negli ultimi due giorni, è di sei morti e due feriti. Le storie delle morti bianche sono sempre più numerose e il Sud è l’area del Paese più affetta da questa piaga. Sono storie come quella di Giuseppe Lauidicina che oggi è caduto dal tetto mentre stava riparando un’antenna, a Marsala, in provincia di Trapani. Quando è arrivata l’ambulanza, gli operatori hanno potuto solo constatare il ...

Fortnite : il numero di giocatori per party sale da 4 a 16 - spuntano nuove informazioni Sull'evento Nexus : Nelle playlist di Fortnite Battaglia Reale sono presenti modalità con formazioni numerose, che supera e non di poco il limite dei quattro partecipanti per party presente nel gioco.Un cavillo, dunque, che non permetteva a gruppi numerosi di amici di giocare insieme ad alcune delle modalità a tempo limitato disponibili nel battle royale di Epic Games. Perlomeno fino ad ora.Tramite un tweet, Epic Games ha annunciato che da ieri i party di Fortnite ...

Movistar Sul ritiro di Valverde alla Liegi : ‘Numerosi problemi fisici per una caduta’ : Il tentativo di Alejandro Valverde di arrivare alla quinta vittoria da record nella Liegi Bastogne Liegi di ieri si è esaurito ad oltre 100 chilometri dal traguardo. Con un nuovo successo il Campione del Mondo avrebbe raggiunto Eddy Merckx come plurivittorioso della classica più antica del grande ciclismo, ma ha dovuto gettare la spugna nelle fasi centrali della corsa. Dopo un bel debutto al Giro delle Fiandre, Valverde non era stato ...

Incidenti Sul lavoro - 650mila casi nel 2018 A Crotone il maggior numero di vittime : I dati Inail analizzati dai Consulenti del lavoro: nel 2018 quasi seimila infortuni in più, il 10% in più di decessi: 1.133 morti lo scorso anno e 200 dall’inizio dell’anno

Scuola - TFA Sostegno ultime notizie : scoppia la polemica Sul numero chiuso : Ancora polemiche in merito alle prove preselettive dei corsi TFA Sostegno. La disorganizzazione e la più completa anarchia nell’applicazione delle regole ha sfiduciato i candidati, per non parlare del ‘numero chiuso’ che andrà ad escludere chi insegna da anni senza specializzazione oppure quei docenti di ruolo o abilitati che hanno svolto sin qui il servizio in assenza di docenti specializzati. numero chiuso sui corsi TFA ...

Donna trovata morta in casa a Sesto San Giovanni : Sul corpo numerose ferite da coltello : Aveva 49 anni. L'ha trovata il marito. Interrogato dai carabinieri, ha un alibi. Indagini a tutto campo

Inizio stagione balneare - rimozione di numerosi natanti abbandonati Sulle spiagge teramane : Teramo - Con l’approssimarsi della stagione estiva entra nel vivo l’impegno della Guardia Costiera a garanzia del corretto svolgimento delle attività balneari e a tutela del pubblico demanio marittimo. Non solo ispezioni demaniali sugli stabilimenti – condotte in concorso con Agenzia del Demanio e Uffici Comunali – per la verifica del rispetto dei titoli concessori e del pagamento dei canoni: nelle prime ore della mattina di ieri infatti, ...

Lucca - trovato in casa il cadavere di un uomo : Sul corpo numerose ferite da taglio : Roshan Silva Kalukankanamalage, un cinquantenne di origine cingalese, è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via del Toro, nel centro storico di Lucca. Sul cadavere dell’uomo il medico legale ha rilevato numerose ferite da taglio. Portati in questura i due coinquilini della vittima insieme alla sua compagna.Continua a leggere

Joker - cinque cosa da sapere Sul nemico numero uno di Batman : Dalla sua prima apparizione nel primo numero della serie a fumetti Batman (1940), il personaggio noto come Joker, l’inquietante antagonista del Cavaliere Oscuro, è assurto allo status di icona pop anche grazie alle decine di interpretazioni che di lui sono state date nei successivi 80 anni, da quelle di carta a quelle in carne e ossa, passando per quelle animate. Nonostante queste stesse apparizioni non siano sempre stati conformi l’una ...

F1 - dominio Mercedes. Hamilton vince il Gp numero 1000. Sul podio la Ferrari di Vettel : Ma poi il quattro volte campione del mondo non ha dimostrato in pista di essere tanto più veloce del suo allievo. Seb dopo il brutto errore in Bahrain col testacoda avuto sotto attacco di Hamilton, ...

Campobasso - aria di elezioni : salta il Consiglio Sul Bilancio - manca il numero legale : Le assenze tra i banchi della maggioranza del sindaco Battista hanno dato il via libera all'opposizione che ha lasciato gli scranni Campobasso. Cade il numero legale e il Consiglio comunale sul ...

NBA 2019 - i riSultati della notte (8 Aprile) : Golden State numero uno ad Ovest - Brooklyn ed Orlando ai playoff : Sono ben quattordici le partite della notte NBA. Per il quarto anno consecutivo i Golden State Warriors vincono la Western Conference, assicurandosi il fattore campo nei playoff fino alle Finals. Decisiva è stata la netta vittoria contro i Los Angeles Clippers per 131-104, dove il migliore è stato Steph Curry con 27 punti a referto. I Clippers hanno lasciato a riposo Danilo Gallinari per un problema alla caviglia ed ora Los Angeles è scesa ...

La morsa contro i messaggi WhatsApp inoltrati : dettagli Sul preciso numero di invii visibili : Che da tempo i messaggi WhatsApp inoltrati fossero oggetto di una vera e propria campagna restrittiva dell'app di messaggistica era cosa già nota. In effetti, non è da poco che ogni utente può rinviare uno specifico messaggio non più di 5 volte: un chiaro monito contro le catene WhatsApp che spesso e volentieri si nutrono della propensione ad inviare di tutto a tutta la propria rubrica di contatti. Nuove misure in tal senso, per certi versi più ...