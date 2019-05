La lista dei giocatori in partenza | Hysaj | Mario Rui | Ounas | Verdi e Diawara

ilnapolista

(Di giovedì 23 maggio 2019) Sul Corriere dello Sport ladeiin uscita, pronti a partire per lasciare il Napoli verso altri lidi. Innanzitutto ci sonoRui. Il loro manager,Giuffredi, ha fatto sapere alla società che è il momento di trovare ad entrambi gli esterni una collocazione alternativa. Non resta che vagliare il gradimento da parte dei possibili acquirenti. La valigia però è pronta. Entrambi sono “immalinconiti da una insofferenza popolare che ha tolto loro energia e allegria e li ha indotti anche a chiedersi perché mai sia successo tutto ciò”. Altro giocatore inè Amadouche dopo un triennio in cui non è riuscito ad affermarsi in azzurro guarda altrove in cerca di nuove motivazioni. Intorno a lui il mercato si muove: ci sono interessamenti sia in Premier che in Bundesliga. E poi ci sono, entrambi apprezzati dall’Atalanta. ...

