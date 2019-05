Instagram potrebbe avere un problema | i dati degli utenti sono in pericolo?

Instagram - possibile arrivo di un nuovo aggiornamento : i like potrebbero sparire dai post : Instagram continua ad essere il social network più in voga del momento: ormai da un po' di tempo ha superato ampiamente sia Facebook che Twitter e proprio per questo motivo che si studia continuamente all'aggiornamento del social, così da renderlo sempre più competitivo e al tempo stesso più 'appetitoso' per i milioni e milioni di persone che lo utilizzano in tutto il mondo. E a proposito di questo, sarebbe in arrivo un nuovo aggiornamento che ...