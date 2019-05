Cresce ancora l’imposta di soggiorno | new entry e rincari in corso d' anno

Essilux Cresce ancora in Borsa - +3 - 6% : ANSA, - MILANO, 10 MAG - EssilorLuxottica accelera in Borsa: il titolo ha chiuso a Parigi in rialzo del 3,6% a 109,9 euro. Dai minimi di aprile, quando accusava l'esplosione delle tensioni al vertice ...

Sondaggi Emg per Agorà : Lega stabile - Cresce ancora il M5S - cala il Partito Democratico : Esaminando l'ultimo Sondaggio politico dell'istituto Emg Acqua per il talk show politico Agorà, in onda tutte le mattine su Rai Tre e condotto da Serena Bortone, emergerebbero alcune novità da prendere in considerazione. Precisiamo che la seguente rilevazione elettorale è stata effettuata mediante panel telematico su un campione rappresentativo e stratificato di 1642 soggetti, tutti maggiorenni e tutti residenti sul territorio nazionale, in un ...

Napoli - Albiol : ''Ripartire da Ancelotti la chiave per Crescere ancora'' : Napoli - Con il suo ritorno il Napoli ha subito ritrovato la vittoria: contro Frosinone e Cagliari , a conferma di quanto sia pesata la lunga assenza per infortunio di Raul Albiol nell'economia della stagione azzurra. 'Acqua passata, per fortuna: ogni giorno va meglio, mi sto allenando con la squadra e sono felice di essere di nuovo in campo. Provo a fare il massimo, ma anche chi ha ...

Cresce lettura ma ancora tra ultimi : ANSA, - ROMA, 6 MAG - Cresce la lettura in Italia, anche se il nostro Paese continua ad occupare le posizioni di coda nel ranking europeo: dietro ci sono solo Slovenia, Cipro, Grecia e Bulgaria. ...

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : Cresce ancora la Lega di Matteo Salvini - perde consensi Luigi Di Maio : La Lega cresce ancora mentre il Movimento 5 stelle perde di nuovo consensi. In vista delle elezioni europee, insomma il partito di Matteo Salvini registra il 32,2 per cento di voti (quasi un punto percentuale in più rispetto a settimana scorsa) mentre il Movimento di Luigi Di Maio scende al 22,9 per

Intesa Sanpaolo - Messina : nel 2019 l'utile Crescerà ancora : "L'obiettivo del 2019 è far crescere ulteriormente l'utile netto in un contesto di mercato molto difficile . E' l'impegno che prendiamo come management nei confronti dei nostri azionisti". Lo ha detto ...

Lodi - la baraccopoli Cresce ancora : Lodi, 29 aprile 2019 - La baraccopoli nei campi in fondo a via Torino continua a crescere. Si vede a occhio nudo che le costruzioni abusive sono state ampliate di recente, con nuove recinzioni a fare ...

TIM è sempre leader della telefonia mobile - Iliad Cresce ma è ancora dietro a PosteMobile : I dati dell'Osservatorio Agcom relativi al terzo trimestre 2018 confermano la leadership di TIM mentre Iliad si colloca al quinto posto assoluto. L'articolo TIM è sempre leader della telefonia mobile, Iliad cresce ma è ancora dietro a Postemobile proviene da TuttoAndroid.

Libia - Di Maio ancora contro Salvini Nel M5S Cresce l'irritazione. Inside : "Il tema è che se abbiamo il problema di 800 mila migranti in arrivo non si fermano con una direttiva. È chiaro che si tratta di misure emergenziali per il breve termine ma uno Stato serio deve vedere al lungo termine: con l'Europa per... Segui su affaritaliani.it

Mercati ancora di corsa - Cresce ottimismo su dazi e trimestrali : Visti i timori circa il rallentamento dell'economia globale, i gestori e gli analisti si chiedono se il rally è giustificato o meno. Anthis osserva che la fase di sentiment 'risk on' è il tema chiave ...

A febbraio la produzione industriale Cresce ancora : Buoni segnali dalla produzione industriale. A febbraio cresce ancora. Secondo i dati Istat fa segnare la seconda variazione congiunturale positiva

Sondaggi elettorali Noto : M5S ancora giù - Cresce la Lega : Sondaggi elettorali Noto: M5S ancora giù, cresce la Lega Nell’ultimo Sondaggio Noto per Cartabianca, il Movimento 5 Stelle fa un ulteriore passo indietro (-0,5) e cala al 20%. Il fuoco di fila contro Salvini e la Lega sembra non dare i risultati sperati. Anzi, sembra avvantaggiare il Carroccio che guadagna mezzo punto rispetto alla precedente rilevazione e sale al 32,5%. Il gradimento dell’area di governo rimane invariato al ...

FMI taglia ancora le stime sull’Italia <br> "Nel 2019 Crescerà dello 0 - 1%" : Il Fondo Monetario Internazionale ha nuovamente rivisto al ribasso le previsioni sulla crescita del nostro Paese nel 2019. Nel mese di ottobre scorso era stato stimato un +1,0%, subito tagliato in gennaio di 0,4% dopo l'approvazione della Manovra Finanziaria. Secondo le nuove stime, invece, la crescita dovrebbe attestarsi ad un misero +0,1%. Per quanto riguarda il 2020 c'è una piccola ventata di ottimismo visto che non è stato toccato il ...

F Cresce ancora e consolida la sua leadership : è il femminile di target alto più venduto in edicola : F , il settimanale di Cairo Editore diretto da Marisa Deimichei, si conferma ancora una volta come il femminile di fascia alta più acquistato in edicola . I dati ADS di febbraio 2019 vedono al 1° ...